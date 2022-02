Galaxy A12 in offerta è lo smartphone lowcost che devi comprare subito

Nel mondo degli smartphone solitamente si collega il nome di Samsung con quello dei vari Galaxy S, ma in realtà l’azienda sudcoreana ha un’offerta di dispositivi molto più ampia e che non si ferma solamente ai top di gamma. Tra i vari smartphone lanciati in questi anni da Samsung ne troviamo alcuni veramente economici e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un esempio è il Galaxy A12 che oggi troviamo anche in offerta su Amazon a un prezzo di 140€, con uno sconto di ben il 38% su quello di listino. Si tratta di una super offerta per uno smartphone entry-level che però strizza l’occhio a dispositivi ben più potenti.

Il Galaxy A12 è il dispositivo ideale per tutti coloro che vogliono uno smartphone economico, ma con una scheda tecnica equilibrata e che non ponga limiti all’utilizzo del dispositivo. Con il cellulare di Samsung non ci si deve preoccupare di utilizzare più app contemporaneamente: lo smartphone è in grado di gestire benissimo il multitasking. Molto interessante anche il comparto fotografico: nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere con il sensore principale da 48MP. E come tanti smartphone economici di Samsung, a bordo troviamo una super batteria da 5000mAh con un’autonomia fino a due giorni.

La scheda tecnica del Galaxy A12

Uno smartphone lowcost che garantisce prestazioni più che accettabili. Il Galaxy A12 si posiziona in una delle fasce di mercato più competitive, quella compresa tra i 120 e i 250 euro. Lo smartphone di Samsung prova a emergere con componenti di ottima qualità e con un comparto fotografico di livello superiore. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del Galaxy A12.

Lo smartphone ha uno schermo molto ampio da 6,5" con cornici laterali sottili. Sotto la scocca trova posto un processore octa-core con a supporto 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Uno dei punti di forza del dispositivo è sicuramente il comparto fotografico: nella parte posteriore troviamo ben quattro obiettivi. Il sensore principale è da 48MP ed è supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e da due fotocamere da 2MP (una per gli scatti macro e l’altra è un sensore di profondità). La fotocamera selfie frontale è da 8MP.

Il Galaxy A12 è anche un battery-phone grazie alla batteria da 5000mAh che assicura fino a due giorni autonomia. Presente anche la ricarica rapida che permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di due ore. Lo smartphone è anche dual-SIM.

Galaxy A12 in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy A12 in offerta a un prezzo molto interessante: 140€. Lo sconto è di ben il 38% rispetto al prezzo consigliato, con un risparmio netto di poco più di 80€. Si tratta di una bella cifra per uno smartphone lowcost. Il prezzo è molto vicino al minimo storico e si tratta di uno dei migliori prezzi del web. Lo smartphone viene consegnato nel giro di un paio di giorni.

