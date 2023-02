Galaxy A24, come sarà il prossimo smartphone di Samsung

Samsung dopo il lancio della sua serie Galaxy S23 pensa anche agli utenti che non si possono permettere di spendere oltre 900 euro (per il modello base) per avere il massimo della tecnologia ed è in procinto di lanciare alcuni modelli della sua famiglia Galaxy A e M. Tra questi c’è lo smartphone economico Samsung Galaxy A24.

Samsung Galaxy A24, cosa ci rivela FCC

Di recente il Galaxy A24 è comparso nel database della FCC (Federal Communications Commission) che certifica gli smartphone che verranno venduti negli Stati Uniti. Il modello, come riporta il sito MySmartPrice è stato inserito nel database con il numero SM-A245M/DSN, ma c’è anche un modello con il numero SM-A245F/DS, che verrà proposto solo in alcuni mercati specifici.

Dalle informazioni in arrivo dalla FCC, sappiamo che il nuovo smartphone sarà un dual SIM che supporterà solo le reti LTE. Quindi niente 5G, ma non è da escludere che Samsung abbia in mente di proporre una versione del suo Galaxy A24 compatibile con le più recenti tecnologie di comunicazione. Altre notizia in arrivo da FCC parlano di una ricarica a 25W e della presenza delle connessioni WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth e NFC.

Non vengono indicati né il SoC né la dotazione di RAM né lo spazio di archiviazione. L’unica cosa certa, da quanto riporta la FCC che è presente uno slot per inserire una scheda microSD, e quindi lo spazio di archiviazione sarà espandibile

Samsung Galaxy A24 secondo Geekbench

Le altre caratteristiche tecniche che non sono state riportate dalla FCC, sono state svelate di recente dal sito Geekbench che ha testato un modello che presentava la seguente configurazione. Il SoC è un Mediatek Helio G99, abbinato a 4 GB RAM. Il comparto fotografico è composto da tre sensori, di cui il principale ha una risoluzione pari a 50 MP.

A questo sono abbinati un obiettivo ultrawide da 5 MP e un altro sensore macro da 2 MP. Nella parte anteriore non manca una fotocamera per i selfie da 13 MP. L’autonomia è garantita da una corposa batteria da 5.000 mAh che, come detto in precedenza, è compatibile con la ricarica via cavo da 25 watt.

Secondo gli ultimi rumors, il Samsung Galaxy A24 dovrebbe raggiungere i mercati di tutto il mondo intorno a marzo, quando l’onda emotiva dei nuovi Galaxy S23 sarà un po’ scemata e ci sarà spazio anche per modelli tecnologicamente meno all’avanguardie e anche meno costosi.

Inoltre, pare che questo Samsung Galaxy A24 non avrà un successore. Nelle intenzioni dell’azienda coreana si dice che voglia ridurre il numero di modelli a listino e inizierà dal modello Galaxy A73 di cui non è previsto, come per gli altri modelli della serie "A", un suo aggiornamento.