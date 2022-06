Samsung Galaxy A53, lo smartphone low cost 5G a prezzo imbattibile: offerta

Se dovessimo dar completamente retta alla nomenclatura Samsung, il Galaxy A53 5G rientrerebbe nella categoria dei medio gamma low cost. Una linea di prodotti pensata per chi è alla ricerca di telefonini senza troppe pretese, da utilizzare nella quotidianità senza però avere particolari punti di eccellenza.

Guardando la scheda tecnica del Galaxy A53 5G, invece, ci si accorge che le cose non stanno esattamente così. Il dispositivo del produttore sudcoreano vanta caratteristiche decisamente degne di nota: il comparto fotografico, in particolare, ha ben poco da invidiare a quello di smartphone più rinomati e con un prezzo di gran lunga superiore. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, il medio gamma del colosso diventa più conveniente che mai. Se si è alla ricerca di un nuovo smartphone, l’offerta sul Galaxy A53 5G è di quelle da non lasciarsi scappare per nessuna ragione al mondo.

Galaxy A53 5G scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un dispaly Super AMOLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il Galaxy A53 5G regala una "vista" straordinaria. Il pannello garantisce colori naturali e contrasto vivido, con immagini e video che scorrono fluidi e senza interruzioni.

All’interno della scocca trova invece spazio il SoC SAMSUNG Exynos 1280, un processore Octa-core realizzato con processo produttivo a 5nm adeguatamente supportato da 6 gigabyte di memoria RAM. Un comparto hardware degno di nota, che consentirà di ottenere eccellenti performance in multitasking. Merito della funzionalità RAM Plus, che monitorerà costantemente la quantità di memoria di lavoro utilizzata del sistema e allocherà nuova memoria virtuale nel caso in cui ce ne sia bisogno. In questo modo non ci saranno rallentamenti di sorta nell’esecuzione delle app, indipendemente dal numero che decidiamo di aprire.

Il punto di forza, come dicevamo, sta però nella parte posteriore del dispositivo. Il sistema fotografico composto da quattro obiettivi, infatti, consente di realizzare scatti nitidi in qualunque condizione di luminosità. Il sensore principale da 64 megapixel (apertura f/1.8) è dotato di stabilizzatore ottico OIS, permettendo così di ottenere immagini paragonabili a quelle di fotocamere digitali di gamma media. Grazie alla fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel (apertura f/2.2) e alla fotocamera di profondità da 5 megapixel (apertura f/2.4) sarà poi possibile dare libero sfogo alla propria fantasia e realizzare foto di grande impatto in qualunque condizione di luce.

La batteria da 5.000 mAh con ricarica ultra rapida da 25 Watt assicura autonomia a sufficienza per arrivare a fine giornata senza grossi grattacapi. E nel caso in cui dovessimo trovarci in emergenza, sarà sufficiente collegare il dispositivo alla presa di corrente per una manciata di minuti per avere ore di autonomia supplementare.

Galaxy A53 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come già accennato, l’offerta di oggi sul Galaxy A53 è di quelle da non lasciarsi scappare per alcun motivo. Il colosso del commercio elettronico garantisce uno sconto del 36% sul listino dello smartphone sudcoreano, con il prezzo che crolla al punto più basso fatto mai registrare. Il Galaxy A53 5G costa 299,90 euro: acquistandolo oggi si risparmiano più di 150 euro sul prezzo di lancio del dispositivo.

Samsung Galaxy A53 5G, smartphone con display Super AMOLED da 6,5 pollici, 128+6GB, batteria da 5.000 mAh