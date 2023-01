Galaxy A54 in arrivo: confermate batteria e connessioni

Il nuovo Samsung Galaxy A54, successore dell’attuale Galaxy A53, è ormai alle porte. Un’ulteriore conferma di questo arriva dall’ultima certificazione ricevuta, quella della FCC (Federal Communications Commission), l’ente che da il suo benestare per la vendita dei prodotti elettronici sul suolo americano. Dal database dell’ente americano veniamo a sapere che è stato testato uno smartphone identificato con il modello SM-A546E.

Samsun Galaxy A54: svelate batteria e connessioni

Questo smartphone, che corrisponde al Galaxy A54 5G, verrà venduto con una batteria con capacità nominale pari a 4.905 mAh (modello EB-BA54BY) a cui verrà affiancato un caricatore EP-TA800 in grado di ricaricarla a 25W tramite il protocollo USB-PD. Lo stesso caricatore supporta anche la ricarica a 15W.

Sempre la FCC svela anche le connessioni disponibili sul nuovo smartphone di fascia media di Samsung. Troviamo quindi Bluetooth sia standard sia LE, WiFi 6, e la sempre utile connessone NFC.

Samsung Galaxy A54, cosa sappiamo

Quella ottenuta dalla FCC è solo l’ultima delle certificazioni che il Samsung Galaxy A54 5G ha già superato. In precedenza è stato certificato anche in India dal Bureau of Indian Standard. Lo stesso smartphone è comparso nel database di Geekbench e da li siamo venuti a conoscenza di qualche dettagli in più riguardante la configurazione hardware.

Sappiamo infatti che il SoC scelto da Samsung per questo modello sarà l’Exynos 1380 realizzato dalla stessa Samsung (ma che ancora non è stato ufficialmente annunciato) a cui verranno abbinati almeno 6 GB di RAM.

Il display dovrebbe essere leggermente più ampio di quello che attualmente è disponibile con il Galaxy A53 (in foto). Questo per offrire un rapporto d’aspetto pari a 19,5:9, quindi con una visualizzazione un po’ meno allungata del rapporto 20:9 del Galaxy A53.

Il comparto fotografico dovrebbe avere un sensore principale da 50 MP che alcuni ipotizzano essere quello che attualmente è presente sul Galaxy S22 attualmente sul mercato. Oltre a questo sono previsti almeno altri due sensori, ma quali siano e con quale risoluzione è ancora un mistero.

Secondo i più recenti rumor il nuovo Galaxy A54 5G dovrebbe essere lanciato all’inizio di questa primavera insieme al modello Galaxy A34, quindi nel mese di marzo o al più tardi ad inizio aprile.