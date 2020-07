Galaxy M41, smartphone con batteria da record

Samsung punta sempre di più sulla gamma Galaxy M e lo dimostra il fatto che sono pronti a debuttare sul mercato due nuovi smartphone: il Galaxy M31s, di cui abbiamo già parlato in questo articolo, e il Galaxy M41. Su quest’ultimo sono arrivate informazioni importanti negli ultimi giorno: il telefonino, infatti, è stato certificato ufficialmente da Samsung, segnale che la presentazione e il lancio ufficiale dovrebbero essere imminenti.

La certificazione aiuta anche ad avere un’idea più chiara su come sarà lo smartphone. E subito salta all’occhio un dato piuttosto importante: il Galaxy M41 avrà una batteria da ben 6800mAh. Per l’azienda sud-coreana si tratta di un vero e proprio record, mai nessuno dei suoi smartphone aveva raggiunto questi numeri e questi traguardi. La gamma Galaxy M in questi anni si è caratterizzata proprio per avere una batteria super che garantisce un’autonomia che va ben oltre le ventiquattro ore. Lo smartphone avrà anche altre caratteristiche interessanti, come uno schermo OLED da 6,5 pollici e un comparto fotografico piuttosto interessante.

Caratteristiche Galaxy M41

Sulla scheda tecnica del Galaxy M41 non abbiamo né notizie ufficiali né ufficiose, ma è possibile fare delle ipotesi su come sarà lo smartphone. A bordo ci sarà uno dei chipset Exynos medio di gamma prodotti direttamente da Samsung. La RAM sarà da 6GB, mentre la memoria interna sarà da almeno 64GB con la possibilità di espanderla tramite microSD. Lo schermo dovrebbe essere OLED con una diagonale da almeno 6,5 pollici.

Comparto fotografico piuttosto interessante. Da alcune immagini apparse in rete, il Galaxy M41 sembra avere 4 sensori posteriori. Oltre a quello principale, ci sarà un obiettivo grandangolare, un teleobiettivo e un sensore ToF per la profondità di campo.

Passiamo ora al punto forte dello smartphone: la batteria. Il Galaxy M41 avrà sicuramente una batteria da 6800mAh che permetterà di coprire due giorni senza nessun problema. Una batteria così grande, però, fare aumentare i tempi di ricarica e anche il peso del dispositivo.

Quando esce il Galaxy M41

Non si hanno date certe sull’uscita del Galaxy M41, ma lo smartphone dovrebbe arrivare prima sul mercato indiano e solo in una seconda fase anche in Europa. Per quanto riguarda il prezzo, sarà un dispositivo lowcost con un buon rapporto qualità-prezzo: costo indicativo sui 300 euro.