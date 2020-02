Galaxy S20 e Galaxy Z Flip: cosa ha presentato Samsung

Fonte foto: Samsung

Doveva essere il protagonista dell'evento di presentazione e così è stato. Il Galaxy Z Flip è il secondo dispositivo pieghevole presentato da Samsung, ma rispetto a quello precedente cambiano dimensioni e soprattutto form factor. Il dispositivo si caratterizza per un'apertura a conchiglia, molto simile a quella del Motorola RAZR: lo schermo interno è da 6,7 pollici, mentre sulla scocca esterna è presente un secondo display da 1,06 pollici utile per controllare l'orario e gestire messaggi e chiamate in entrata. A bordo troviamo il processore Snapdragon 855+ con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Due le fotocamere presenti esternamente (entrambe da 12 Megapixel), mentre il sensore interno è da 10 Megapixel. Batteria da 3300mAh.