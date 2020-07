Galaxy S20 Fan Edition, smartphone top con tre fotocamere: come sarà  

Il lancio è previsto per ottobre 2020 ma intanto le indiscrezioni sul nuovo smartphone top di gamma di Samsung, il Galaxy S20 Fan Edition, si fanno sempre più insistenti. Potrebbe avere tre fotocamere e un prezzo intorno ai 750 dollari, circa 656 euro al valore del cambio attuale.

Lo smartphone è il top di gamma della fascia “lowcost” ed è considerato il successore del Galaxy S10 Lite, anche se il prezzo sarebbe superiore. Il motivo sono le sue tre fotocamere posteriori, la selfie camera frontale da 32 megapixel e il processore Snapdragon 865. Secondo i rumors, non sarà annunciato prima dell’autunno, dopo il Galaxy Note 20 ad agosto e il Galaxy Z Fold 2, atteso per settembre.

Galaxy S20 Fan Edition (FE), le caratteristiche

Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition non è ancora stato lanciato, ma le voci sulle sue caratteristiche ne fanno già uno smartphone top tra quelli in vendita il prossimo autunno. Lo smartphone avrà un display con refresh rate di 120 Hz e un processore Qualcomm Snapdragon 865.A farla da padrone però è la tripla fotocamera posteriore: un sensore primario da 12 megapixel, uno ultra-wide da 12 megapixel e un teleobiettivo 3x da 8 megapixel. Nella parte frontale, invece, potrebbe ospitare una selfie camera da 32 megapixel per degli scatti davvero perfetti.

Lo schermo, oltre ad avere un refresh rate da 120 Hz, dovrebbe avere una diagonale da almeno 6,5 pollici. Anche la batteria sarà top, come capita con tutti gli ultimi modelli lanciati da Samsung: sarà almeno da 4500mAh.

Galaxy S20 Fan Edition, il prezzo

Quanto al prezzo, rumors vogliono che il prossimo ottobre potrebbe essere messo in vendita a 900mila won sudcoreani, cioè 750 dollari. O ancora meglio, circa 656 euro al valore attuale del cambio in Italia. Si tratta di un prezzo che aumenta di 100 dollari rispetto al suo predecessore, Galaxy S10 Lite, ma che è più che giustificato se si tengono conto delle caratteristiche tecniche di alto livello.