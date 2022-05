Galaxy S20 FE, prezzo crollato: oggi lo paghi la metà

Se si vuole uno smartphone top spendendo poco la regola aurea è sempre la stessa: puntare su dispositivi usciti da un paio di mesi, ma che sono ancora molto validi e che hanno una buona scheda tecnica. E uno di questi è sicuramente il Galaxy S20 FE, smartphone top di Samsung che oggi troviamo anche tra le offerte top di Amazon. Infatti, è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 48% che praticamente lo fa pagare la metà. Il risparmio supera i 300€ e fa diventare il Galaxy S20 FE uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non avrà le ultime componenti lanciate sul mercato, ma la scheda tecnica è migliore del 90% dei dispositivi disponibili adesso. Per poterlo acquistare su Amazon a questo prezzo, bisogna cliccare qui.

Lo smartphone Samsung ha un ottimo schermo con una diagonale da 6,5" che permette sia di giocare sia di vedere video e serie TV. Buono anche il processore che riesce a gestire più app contemporaneamente senza troppi problemi. Il comparto fotografico è di livello professionale e grazie all’intelligenza artificiale sviluppata da Amazon non si hanno grossi problemi nello scattare immagini e registrare video da caricare immediatamente sui social. Ecco il prezzo e le caratteristiche del Galaxy S20 FE.

Scheda tecnica Galaxy S20 FE

Per chi è alla ricerca di un top di gamma, ma a un prezzo accessibile, il Galaxy S20 FE è una delle migliori soluzioni disponibili in questo momento online. La scheda tecnica, nonostante sia uscito sul mercato da un po’, resta ancora più che affidabile.

Lo schermo è un Super AMOLED da 6,5" che permette di immergersi completamente nei contenuti che si stanno visualizzando. Giochi, serie TV, streaming non fa differenza, si riesce a vedere tutto al meglio. La frequenza di aggiornamento è a 120Hz, e rende il dispositivo molto più fluido. Come processore troviamo lo Snapdragon 865, una garanzia per quanto riguarda la potenza e la possibilità di utilizzare più app contemporaneamente. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibili con una microSD.

Il comparto fotografico è di livello professionale, classica garanzia dei dispositivi Samsung. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: quella principale è da 12MP, supportata da una ultra-grandangolare sempre da 12MP e da un teleobiettivo da 8MP. C’è anche la funzione Space Zoom 30x, cioè l’unione tra lo zoom ottico 3x e lo zoom digitale con super risoluzione 30x. Scattare foto a persone in lontananza non è più un problema. Immancabile la modalità notte che utilizza gli algoritmi di intelligenza artificiale per rendere luminose le foto scattate al buio. La fotocamera frontale è da 32MP e permette di scattare ottimi selfie.

Sul Galaxy S20 FE troviamo una batteria da 4500mAh che supporta anche la ricarica rapida. Lo smartphone è impermeabile grazie alla certificazione IP68.

Galaxy S20 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’ottima offerta con un ottimo prezzo. Non bisogna farsi scappare l’opportunità di poter acquistare il Galaxy S20 FE a un prezzo di 345,26€, ben il 48% in meno rispetto a quello di listino. Praticamente lo si paga metà prezzo e si risparmiano più di 320€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate, ma solamente con il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Per la spedizione e la consegna bisogna aspettare 4-5 giorni.

