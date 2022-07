Galaxy S21 FE in offerta: mai visto a questo prezzo

Luglio si apre con una super offerta che riguarda il Galaxy S21 FE, smartphone top di gamma uscito sul mercato all’inizio di quest’anno e che quindi monta componenti molto recenti e che garantiscono prestazioni elevatissime. Per il device di Samsung non si tratta della prima volta che lo troviamo in offerta, ma oggi è disponibile a un super prezzo e con la garanzia della spedizione e della consegna Amazon. Lo smartphone è in offerta con un super sconto del 32% e acquistandolo adesso si risparmiano 250€. Se siete alla ricerca di uno smartphone top, questa è l’offerta giusta per voi. Per poterlo acquistare venduto e spedito da Amazon bisogno cliccare qui.

Il Galaxy S21 FE è lo smartphone ideale per tutti coloro che non vogliono spendere una cifra astronomica per acquistare un dispositivo performante. A bordo troviamo il meglio che possa offrire il mondo della tecnologia, a partire da uno schermo AMOLED con refresh rate a 120Hz, fino ad arrivare a un comparto fotografico che è stato valutato tra i migliori mai realizzati dall’azienda sudcoreana. E non mancano le classiche modalità di scatto sviluppate da Samsung e che permettono di pubblicare sui propri profili social foto e video perfetti.

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Per ricevere il bollino "Amazon’s choice" bisogna rispettare alcuni parametri di qualità. E questi parametri il Galaxy S21 FE ce li ha tutti, tanto da ricevere il bollino di Amazon. Analizzando la scheda tecnica dello smartphone si intuisce il perché.

Partiamo dallo schermo. Lo smartphone top di gamma ha un display Dynamic AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD. Grazie alla tecnologia Super Smooth la frequenza di aggiornamento è di 120Hz che rende super fluido il dispositivo con qualsiasi applicazione e videogame. I colori sono molto vivaci e la luminosità è elevata. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 888 con ben 128GB di memoria interna.

Passiamo ora a un altro dei punti forti del dispositivo: il comparto fotografico. Il Galaxy S21 FE ha una tripla fotocamera posteriore: il sensore principale è da 12MP, poi troviamo un obiettivo ultra-grandangolare sempre da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera anteriore è da 32MP. Tutto il comparto è stato valutato dagli esperti di DxOMark migliore rispetto a quello del Galaxy S21 "normale". Tra le varie modalità di scatto troviamo quella "Notte" per scattare foto luminose anche quando c’è poca luce e lo Space Zoom 30x per fotografare in modo nitido anche i dettagli più lontani.

La batteria da 4500mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Lo smartphone è anche resistente alla polvere e all’acqua come testimonia la certificazione IP68.

Galaxy S21 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Oggi troviamo il Galaxy S21 FE in offerta su Amazon a un prezzo di 519,90€, con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi il risparmio netto è di 270€. E per i clienti Prime c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis (la promozione è valida solamente fino al 13 luglio). Essendo spedito direttamente dal sito di e-commerce beneficia delle condizioni Amazon e per il reso ci sono a disposizione 30 giorni di tempo. Così lo si può testare a fondo e capire se lo smartphone è davvero così performante.

Galaxy S21 FE