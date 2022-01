Galaxy S21, il prezzo continua a crollare: la migliore offerta di oggi

Come ben sappiamo, gli smartphone top di gamma si svalutano molto lentamente. Un esempio sono gli iPhone, che anche dopo un paio di anni dal loro lancio, possono essere rivenduti a prezzi molto elevati. Ma anche i top di gamma di Samsung riescono a mantenere un prezzo alto dopo mesi dalla loro uscita. Un esempio sono i Galaxy S21, disponibili anche online a prezzi molto vicino a quelli di listino. Oggi, però, è un giorno fortunato: su Amazon il top di gamma dell’azienda sudcoreana è in offerta a 729€, con il 17% di sconto rispetto al prezzo di lancio. Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile anche una versione a 699€, ma al momento è solo pre-ordinabile.

Il Galaxy S21 non ha bisogno di grosse presentazioni, si tratta di uno dei migliori smartphone lanciati nel 2021 e nonostante sia passato quasi un anno assicura prestazioni elevatissime. Processore, schermo, comparto fotografico, ogni singolo componente del Galaxy S21 è stato scelto per offrire il meglio e per durare negli anni. Nella parte posteriore ci sono tre fotocamere, tra cui un teleobiettivo con funzionalità Space Zoom 30x che permette di cogliere i dettagli in maniera nitida, anche quelli a metri di distanza. L’offerta è molto allettante, ma non durerà per sempre: bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Galaxy S21: la scheda tecnica

Rispetto ai suoi fratelli maggiori (Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra), il Galaxy S21 ha delle dimensioni un po’ più compatte e qualche fotocamera in meno. Ma per quanto riguarda il resto, la scheda tecnica è pressoché la stessa. Vediamola nel dettaglio.

Lo schermo è un AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz (che si adatta alla tipologia di contenuto che si sta vedendo). Sotto la scocca, invece, troviamo un processore Exynos 2100 con architettura a 5nm, supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Prestazioni elevatissime e nessun problema nemmeno con le applicazioni più pesanti (videogame).

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore c’è una fotocamera principale da 64 Megapixel, un sensore ultragrandongolare e un telobiettivo con tecnologia Space Zoom 30x in grado di catturare anche i minimi dettagli. La fotocamera frontale, invece, è da 10 Megapixel. Samsung ha lavorato molto sull’intelligenza artificiale e sulle varie modalità di scatto e registrazione per permettere a chiunque di pubblicare sui social immagini e video di una qualità “quasi" professionale.

La batteria è da 4000mAh e supporta la ricarica rapida a 25W. Lo smartphone è Dual SIM con la possibilità anche di utilizzare una eSim.

Galaxy S21 in offerta: prezzo e sconto

Il prezzo del Galaxy S21 in offerta su Amazon è molto interessante: 729€, il 17% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un risparmio netto di 150€, una bella cifra per un dispositivo di questo tipo. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 comode a tasso zero, grazie al servizio offerto dalla piattaforma di e-commerce: ogni rata è da 60,75€ al mese. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

Il Galaxy S21 è disponibile nelle colorazioni nero e bianco.

Galaxy S21 – Grigio

Galaxy S21 – Bianco