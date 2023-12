Samsung, questo è lo smartphone ultra-top da comprare a Natale: prezzo crollato

Il Galaxy S23 Ultra è in offerta con uno sconto del 37% e risparmi più di 600€. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ecco quanto costa e le caratteristiche tecniche

Quando uno dei migliori smartphone sul mercato (se non il migliore) è in offerta con uno sconto natalizio del 37% e a un prezzo inferiore rispetto al Black Friday, l’unica cosa da fare è approfittarne subito prima che l’offerta scada. Stiamo parlando della promo speciale disponibile in questo weekend dell’immacolata per il Galaxy S23 Ultra, lo smartphone ultra top di Samsung lanciato sul mercato da alcuni mesi. Un telefono che oggi trovi con uno sconto di ben 600€ e con la possibilità anche di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Praticamente l’offerta perfetta per Natale.

Il Galaxy S23 Ultra non ha bisogno di molte presentazioni: le migliori componente tecniche lanciate in questo 2023 le trovi su questo telefono. A partire dal processore Snapdragon 8 Gen 2 fino ad arrivare a un sensore fotografico principale da ben 200MP. Non a caso è considerato da praticamente tutti gli esperti del settore come il miglior camera phone sul mercato. C’è bisogno di altro per convincervi ad acquistarlo immediatamente? L’offerta è talmente eccezionale che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy S23 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy S23 Ultra è in offerta a un prezzo che non si era mai visto per la versione da 512GB. Oggi lo trovi su Amazon a 1049€, con uno sconto di ben il 37% rispetto a quello di listino. Non esageriamo nel dire che si tratta di una delle migliori offerte che trovi in questo momento su tutto il web per un telefono di questo tipo. Si tratta del minimo storico e risparmi più di 600€ sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 209,80€ al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in un paio di giorno. L’offerta non finisce qui, perché hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Insomma, un’occasione più unica che rara.

Galaxy S23 Ultra: la scheda tecnica

Il suffisso Ultra non viene utilizzato a caso, ma esprime esattamente le performance di questo smartphone Samsung. Se a distanza di diversi mesi dall’uscita sul mercato è ancora uno dei telefoni Android più performanti un motivo ci deve essere. Il segreto è tutto nei componenti scelti da Samsung.

Partiamo nell’analisi della scheda tecnica del Galaxy S23 Ultra dallo schermo. L’azienda sudcoreana ha dotato lo smartphone di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8" ad altissima risoluzione e con un refresh rate fino a 120Hz che rende l’utilizzo quotidiano più scorrevole e fluido. Esattamente quello che richiede il mercato in questo momento. Sotto la scocca batte forte il motore del processore Snapdragon 8 Gen 2 ottimizzato da Samsung per ottenere prestazioni elevate con qualsiasi app e soprattutto con i videogame. A supporto 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, praticamente quanto quella di un computer portatile.

E proprio parlando di PC portatili, è necessario citare la presenza e il supporto alla S Pen, il pennino magico che amplia a dismisura le potenzialità del telefono. Puoi utilizzare il Galaxy S23 Ultra come se fosse un mini PC portatile, prendere appunti durante le lezioni, disegnare oppure modificare documenti di lavoro mentre sei in viaggio. Una killer application che lo rende unico e impossibile da copiare.

Impossibile, poi, non parlare del comparto fotografico. Se in molti lo ritengono il miglior camera phone sul mercato un motivo ci sarà. E noi te lo spieghiamo partendo dall’aspetto tecnico: nella parte posteriore sono presenti ben quattro sensori, tra cui una fotocamera principale da 200MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e poi due teleobiettivi da 10MP, uno con zoom ottico 10x e l’altro con zoom ottico 3x. A fare la differenza, però, sono le tante tecnologie sviluppate da Samsung e di cui è dotato lo smartphone. Come ad esempio Nightography che permette di scattare immagini e registrare video perfetti anche quando c’è poca luce. Oppure lo Space Zoom fino a 30x senza perdita di qualità. È come avere una fotocamera mirrorless sempre con sé.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare fino a fine giornata senza troppi problemi.

