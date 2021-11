Galaxy Tab S8 Ultra avrà un difetto, ma si farà perdonare

Il prossimo tablet Android di riferimento sarà l’attesissimo Samsung Galaxy S8 Ultra, un dispositivo con caratteristiche tecniche di altissimo livello, pensato dal gigante coreano con la chiara intenzione di fare una serissima concorrenza all’iPad Pro di Apple. E, proprio come un recente prodotto Apple (il nuovo MacBook Pro da 14 e 16 pollici), anche Galaxy S8 Ultra avrà il notch.

Ma mentre gli Apple fan ancora non hanno capito per quale motivo i nuovi MacBook hanno il notch, a quanto pare per Galaxy S8 Ultra un motivo c’è: una doppia fotocamera frontale, con due sensori di alto livello. Questo è quanto afferma il famoso leaker Ice Universe (del Galaxy Tab S8 Ultra, infatti, al momento non c’è nulla di ufficiale), personaggio misterioso ma fino ad oggi rivelatosi affidabile. Dopo diverse indiscrezioni circolate nelle settimane scorse sul notch del prossimo tablet di Samsung, ora Ice Universe si dice sicuro al 100% che la “tacca" ci sarà. Ma che si farà perdonare.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: come sarà

Per quel che dicono i leaker al momento, e ricordiamo che si tratta di indiscrezioni, Galaxy Tab S8 Ultra sarà un tablet di altissimo livello. Intanto sarà enorme: lo schermo avrà una diagonale da 14,6 pollici, praticamente più di un laptop anche grazie a cornici molto sottili.

Il display sarà, naturalmente, un pannello AMOLED di Samsung ma è la risoluzione prevista a stupire: 3K, con refresh a 120 Hz, touch e compatibile con la S Pen di Samsung. Se le caratteristiche del display saranno realmente queste, allora il processore usato dovrà essere per forza di cose estremamente potente.

Spetta proprio al SoC, infatti, pilotare lo schermo e maggiore è la risoluzione e il refresh dello schermo, maggiore deve essere la potenza del processore. Si parla, per questo, di un possibile utilizzo del nuovo Samsung Exynos 2200 che, probabilmente, verrà presentato a breve.

Galaxy Tab S8 Ultra: il notch e le fotocamere

Ma veniamo al famigerato notch che, dice Ice Universe, ci sarà di sicuro. Secondo il leaker sarà necessario per fare spazio a due sensori fotografici, uno dei quali sarà grandangolare, entrambi in grado di registrare video fino a 4K a 60 frame per secondo.

Ora, facendo un ragionamento anche abbastanza rapido, c’è da chiedersi a cosa possano servire due sensori del genere nella fotocamera per i selfie. La risposta, molto probabilmente, va cercata nelle due parole “smart working“: con uno schermo da quasi 15 pollici, ad altissima risoluzione, e con due fotocamere di alta qualità e grandangolari, il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra si candiderebbe a dispositivo ideale per il lavoro collaborativo da remoto, anche dei creativi grazie alla S Pen.