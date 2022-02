Samsung Galaxy S22 Ultra sfiderà iPhone 13 Pro con 1 TB di memoria

Samsung lancerà ufficialmente la nuova gamma di smartphone Galaxy S22 dopodomani, il 9 febbraio, presentando tre modelli: Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. Un’indiscrezione delle ultime ore afferma che i tagli di memoria disponibili per il modello Ultra del colosso sudcoreano non saranno tre, come precedentemente affermato, bensì quattro e uno sarà realmente per pochi.

Infatti, oltre alle varianti da 8 GB di RAM e 128 GB, 12 GB di RAM e 256 GB e 12 GB di RAM e 512 GB, il Galaxy S22 Ultra potrebbe arrivare anche con un modello da 1 TB di spazio di archiviazione interno. Ad affermarlo è stata una società di telecomunicazioni sudcoreana, oltre ai noti tipster Ice Universe e Ishan Agarwal. Ricordiamo che quest’ultimo aveva precedentemente affermato che il Galaxy S22 Ultra da 1 TB sarebbe stato sicuramente disponibile nei principali mercati europei; il leaker Roland Quandt ha invece dichiarato che il modello sarà venduto solo in poche regioni. Di sicuro, trattandosi di un modello molto particolare, Samsung non ne produrrà moltissimi esemplari e sarà la variante più costosa dei prossimi top di gamma 2022.

Galaxy S22 Ultra: come dovrebbe essere

Samsung Galaxy S22 Ultra sarà dotato di un un ampio pannello AMOLED da 6,8 pollici, con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A bordo dell’atteso flagship targato Samsung dovremmo trovare il chipset a 4 nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o il Samsung Exynos 2200, in base ai mercati. Galaxy S22 Ultra avrà certamente un modulo fotografico al top, ottimizzato anche per gli scatti professionali ed in condizioni di scarsa illuminazione.

Ci sarà una potente capiente batteria da 5.000 mAh è ed probabile che il Galaxy S22 Ultra sarà il primo smartphone non Note ad avere uno slot per la S Pen. Questo accessorio lo renderà, plausibilmente, un dispositivo incentrato sulla produttività, trasformando (allo stesso tempo) la variante da 1 TB nella più appetibile per gli utenti più esperti e per chi fa video ad alta risoluzione.

È improbabile, invece, che il device abbia uno slot microSD per l’espansione della memoria e questa ipotesi aumenta ulteriormente la necessità di un modello da 1 TB.

Galaxy S22 Ultra: prezzo

Il Samsung Galaxy S22 Ultra da 1 TB non sarà un telefono economico, anzi: potrebbe avere un costo di 1.500 dollari e oltre, una cifra che solo chi sa già come sfruttarlo al 100% vorrà spendere.