Galaxy Watch 4 arriva oggi e il prezzo di Galaxy Watch 3 crolla

Nel giorno in cui Samsung dovrebbe presentare il suo nuovo orologio smart Galaxy Watch 4, che si prevede sia dotato dell’altrettanto nuovo chip Exynos W920, i fan del marchio coreano hanno già qualcosa da festeggiare: il crollo di prezzo dell’attuale Galaxy Watch 3.

Come spesso accade, infatti, a ridosso della presentazione di un nuovo modello tanto atteso è possibile fare ottimi affari comprando il modello subito precedente, perché il produttore giustamente tende a togliere dal mercato i device delle scorse generazioni che potrebbero distogliere l’acquirente da quello di nuova generazione. Così, già da tempo, il Galaxy Watch 3 non si trova sul sito ufficiale di Sasmung mentre sugli store online oggi è possibile comprarlo al prezzo più basso di sempre. Un modello in particolare, il Galaxy Watch 3 da 45mm con cinturino in pelle Mystic Black (uno dei più costosi della gamma Galaxy Watch 3) è in sconto su Amazon con un prezzo tagliato di un terzo.

Samsung Galaxy Watch 3: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Watch 3 è l’attuale (per poco) modello di punta degli orologi smart di Samsung ed è dotato di tutte le caratteristiche tipiche di uno smartwatch top di gamma: connessione Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, chip NFC per i pagamenti contactless, saturimetro (Sp02), rilevamento delle cadute, GPS e monitoraggio del battito cardiaco.

E’ anche impermeabile fino a 5 atmosfere (ha la certificazione IP68) e può monitorare 40 sport diversi, compreso il nuoto, con misurazione VO2 Max (che indica il consumo d’ossigeno durante l’attività fisica).

Ottimo il display, un AMOLED da 1,2 pollici touch con Always On, e in generale tutta la costruzione e i materiali, come da tradizione Samsung. Con questo smartwatch è anche possibile rispondere, almeno in parte, ai messaggi ricevuti sullo smartphone connesso via Bluetooth, funzione permessa dal sistema operativo Tizen OS.

Samsung Galaxy Watch 3: il prezzo oggi

Samsung Galaxy Watch3 in versione uomo, con cassa da 45 millimetri e l’ottimo cinturino in pelle in color Mystic Black è una delle versioni più costose e curate della gamma: ha un prezzo di listino di ben 409 euro.

L’imminente arrivo del successore, però, ha fatto crollare di ben 129 euro il prezzo del Galaxy Watch 3 a 280 euro su Amazon. Chiaramente non durerà molto: si punta ad esaurire le scorte.

Samsung Galaxy Watch 3 – Versione 45 mm con cinturino in pelle – Mystic Black