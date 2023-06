Samsung Galaxy Watch 6: cosa ne sappiamo dopo le certificazioni

Si avvicina sempre di più l’evento Unpacked di fine luglio con cui Samsung porterà al debutto diversi nuovi prodotti: tra le novità in arrivo c’è anche la nuova gamma Samsung Galaxy Watch 6 che andrà ad arricchire l’offerta di smartwatch della casa coreana, aggiunbgendosi ai Galaxy Watch 5 presentati oramai quasi un anno fa.

La certificazione Bluetooth SIG, appena ricevuta e obbligatoria per tutti i dispositivi con connessione Bluetooth, anticipa alcuni dettagli del nuovo orologio che potrebbe avere lo stesso processore (ma con piccoli miglioramenti) della generazione precedente.

Samsung Galaxy Watch 6: il processore non cambia

Secondo i dati emersi dalla documentazione per la certificazione Bluetooth SIG, il nuovo Samsung Galaxy Watch 6 avrà su un processore caratterizzato dal codice S4E4415. Si tratta dello stesso codice che identifica il processore utilizzato dal Galaxy Watch 4 e dal Galaxy Watch 5, cioè l’Exynos W920.

Di fatto, quindi, Samsung potrebbe continuare a proporre la stessa soluzione già utilizzata con le precedenti generazioni. Secondo alcune indiscrezioni, però, ci sarebbe un aggiornamento in arrivo: il chip utilizzato non sarà l’Exynos W920 ma il W930.

Questa nuova versione del processore avrà alcune ottimizzazioni (e forse una frequenza leggermente superiore), che garantiranno un miglioramento del 10% delle prestazioni generali.

La certificazione Bluetooth SIG conferma la presenza del supporto Bluetooth 5.3 e del Wi-Fi. Da segnalare, inoltre, che vengono confermate due varianti: SM-R930 e SM-R940. Queste due varianti saranno realizzate anche in versione LTE (SM-R935 e SM-R945). Per tutta la gamma Samsung Galaxy Watch 6 ci sarà Wear OS 4.

Samsung dovrebbe presentare il Watch 6, nelle versioni da 40 mm e 44 mm, e il Watch 6 Classic, con il ritorno della ghiera girevole, nelle varianti da 40 mm e 44 mm. I modelli da 40 mm avranno una batteria da 300 mAh mentre quelli da 44 mm ne integreranno una da 425 mAh. In arrivo potrebbe esserci anche una variante Pro che rappresenterà il top di gamma della serie Watch 6.

Samsung Galaxy Watch 6 in arrivo in estate

La data da cerchiare sul calendario per i nuovi Samsung Galaxy Watch 6 è quella del prossimo 26 di luglio. Samsung, infatti, ha in programma un evento Galaxy Unpacked a Seoul. Successivamente, l’azienda potrebbe tenere nei primi di agosto anche un evento in Occidente. Tutti i dispositivi presentati nel corso di questi due eventi saranno in vendita entro la fine di agosto.

Sarà necessario attendere il prossimo agosto per registrare l’avvio delle vendite di tutta la gamma Galaxy Watch 6. La nuova generazione di smartwatch di Samsung dovrebbe presentare prezzi in linea con quelli dei Watch 5.

Si partirà, quindi, da un listino di 299 euro con prezzi che arriveranno fino ad almeno 499 euro con la versione Pro. Non mancheranno tante opzioni di personalizzazione.

Per il lancio, è lecito attendersi una serie di promozioni, magari con bundle che includeranno anche i nuovi pieghevoli Galaxy Z in arrivo sempre tra luglio e agosto con la presentazione programmata in occasione dell’evento Unpacked.