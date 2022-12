Galaxy Watch4 costa pochissimo: a questo prezzo è da comprare

Tenere traccia dei propri movimenti e del proprio stato di salute non è mai stato facile come oggi: gli smartwatch di ultima generazione, con il loro carico di sensori e di strumentazione tecnologica sono in grado di monitorare tutto in tempo reale.

Il Samsung Galaxy Watch4, tra le offerte top di oggi su Amazon con uno sconto che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre, è una vera e propria eccellenza in questo settore. L’orologio smart del produttore sudcoreano, grazie ai chip progettati appositamente per il monitoraggio degli allenamenti e dello stato di salute, è in grado di restituirci un’immagine accurata del nostro stato di salute, dando suggerimenti su come migliorare lo stato di forma. Un’offerta da non lasciarsi scappare per nessuna ragione al mondo.

Samsung Galaxy Watch4 con cassa da 44 millimetri.

Samsung Galaxy Watch4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il punto di forza dello smartwatch del produttore sudcoreano ha un nome ben preciso: sensore Samsung BioActive. Questo chip è infatti in grado di monitorare in maniera precisa i parametri corporei più importanti e, con l’aiuto di GPS e sensori di movimento vari, valutare le nostre sessioni di allenamento.

Il Galaxy Watch4 è in grado di monitorare in maniera automatica decine e decine di tipologie di allenamento (dal nuoto alla corsa, dal ciclismo allo yoga) e fornire riscontri in tempo reale sul livello di sforzo e i progressi che si stanno registrando. Il sensore BioActive combina questi dati con quelli provenienti dal cuore e con la composizione corporea per offrire una fotografia chiara e precisa sullo stato di forma e salute.

Un comparto tecnico adeguatamente supportato da un display che consente di visualizzare tutte le informazioni in maniera chiara, anche sotto la luce diretta del sole. All’interno della cassa da 44 millimetri trova spazio uno schermo Super AMOLED da 1,4 pollici caratterizzato da una definizione elevatissima e colori brillantissimi. In questo modo non si avranno difficoltà a leggere messaggi o visualizzare i dati dell’allenamento anche sotto il solleone.

Sul fronte del design, poi, lo smartwatch del produttore sudcoreano si distacca decisamente da quella che è la tendenza predominante in questo settore. Niente quadranti di forma rettangolare (o simili): il Galaxy Watch4, con la sua cassa circolare, somiglia in tutto e per tutto a un normale orologio da polso. Insomma, l’ideale per chi ama lo stile "classico".

Samsung Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come accennato inizialmente, comprare il Galaxy Watch 4 con cassa da 44 millimetri non è mai stato così conveniente. Il prezzo è scontato del 45% e consente di risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino. Acquistando il Galaxy Watch4 con cassa da 44 millimetri oggi lo si paga solo 163,47 euro.

