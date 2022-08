Galaxy Watch5 e Watch5 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Oltre ai due nuovi smartphone pieghevoli 2022 Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, e alle rinnovate cuffiette Galaxy Buds Pro 2, l’evento Galaxy Unpacked di Samsung ha portato anche i due nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro. La nuova gamma conferma gran parte delle indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, a partire dal fatto che arriva un modello "Pro" mentre sparisce il modello "Classic".

Le varianti della nuova gamma, in totale, sono 3: due Watch5 (da 40 e 44 millimetri) e un solo Watch 5 Pro (da 45 millimetri). Dal punto di vista tecnico e di componenti elettroniche tutti e tre gli smartwatch sono assolutamente uguali: le uniche differenze sono estetiche, nei materiali e nella batteria e il Pro non ha funzioni in più rispetto al non Pro. In linea di massima potremmo definire il Galaxy Watch5 Pro come una variante "semi-rugged" del Watcht5 normale, perché è più robusto e ha un look più sportivo. Ancora in linea di massima, poi, potremmo definire tutta la gamma Watch5 come un’evoluzione (e di certo non una rivoluzione) della gamma Watch4 dell’anno scorso.

Gamma Galaxy Watch5: caratteristiche tecniche

In modo inusuale, partiamo dalle caratteristiche estetiche e dei materiali per descrivere la nuova gamma Galaxy Watch5 visto che proprio nell’estetica e nei materiali troviamo le principali differenze tra i modelli.

Galaxy Watch5 da 40 mm ha uno schermo da 1,2 pollici (risoluzione 396×396 pixel) a colori, Super Amoled con Always on Display, è spesso 9,8 millimetri e pesa 28,7 grammi.

Galaxy Watch5 da 44 mm ha uno schermo da 1,4 pollici (risoluzione 450×450 pixel) a colori, Super Amoled con Always on Display, è spesso 9,8 millimetri e pesa 33,5 grammi.

Galaxy Watch5 Pro da 45 mm ha uno schermo da 1,4 pollici (risoluzione 450×450 pixel) a colori, Super Amoled con Always on Display, è spesso 9,8 millimetri e pesa 46,5 grammi.

I primi due sono disponibili con vari cinturini e hanno la cassa in alluminio e un vetro zaffiro semplice, il Pro ha un cinturino specifico in silicone più spesso, la cassa in titanio e un vetro zaffiro più robusto.

Tutti e tre gli smartwatch si basano sulla piattaforma proprietaria Samsung Exynos W920 (la stessa dei Galaxy Watch4), con velocità di clock di 1,18 GHz, 1,5 GB di memoria RAM e 16 GB di spazio per le app e il sistema operativo, che è in ogni caso Google WearOS 3.5 con interfaccia personalizzata Samsung One UI Watch 4.5.

Identici, su tutti e tre gli smartwatch, anche i sensori integrati nel cosiddetto "Samsung Advanced BioActive Sensor" posizionato sotto la cassa e che può misurare la pressione sanguigna, la composizione corporea (massa grassa e massa magra), la sudorazione, il battito cardiaco (con elettrocardiogramma ECG), la saturazione di ossigeno nel sangue (Sp02), la temperatura corporea, la qualità del sonno.

Presenti anche i classici accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e sensore di luminosità, grazie ai quali è possibile monitorare decine di sport diversi.

Tutti e tre i modelli sono disponibili con connettività 4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.2, NFC e satellitare (GPS, Glonass, Beidou e Galileo), e sono certificati MIL-STD-810H e IP68 (immersioni fino a 50 metri di profondità).

Differenti le batterie:

Samsung Galaxy Watch5 da 40 mm: batteria da 284 mAh

Samsung Galaxy Watch5 da 44 mm: batteria da 410 mAh

Samsung Galaxy Watch5 Pro da 45 mm: batteria da 590 mAh

Gamma Galaxy Watch5: i prezzi

I prezzi dei nuovi Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro non sono bassi: sono leggermente più alti di quelli della precedente gamma Watch4 (che resta a listino, ma subirà probabilmente dei ribassi nei prossimi giorni), ma sono assolutamente giustificati dalla scheda tecnica e dalla qualità costruttiva.