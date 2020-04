Gameloft Classics, l'app che regala 30 videogame storici

Lo studio di sviluppo Gameloft compie vent’anni e decide di fare un regalo a tutti gli appassionati di videogiochi: sul Google Play Store è disponibile gratuitamente l’app Gameloft Classic, che raccoglie trenta tra i migliori titoli sviluppati dalla software house francese. Gameloft ha scritto la storia recente dei videogame per telefonini e smartphone: se avete un dispositivo uscito sul mercato nei primi anni del 2000, sicuramente è presente un gioco sviluppato dalla software house parigina.

Venti anni è un traguardo importante e per questo motivo Gameloft ha deciso di fare un regalo a tutti i propri utenti. Gameloft è un’app gratuita che raccoglie 30 videogame che in molti casi non sono mai stati lanciati per i moderni smartphone. Un vero e proprio cadeau che farà felici gli amanti del retrogaming, ma non solo. Anche i più giovani potranno scoprire come ci si divertiva fino a una decina di danni fa, quando le caratteristiche degli smartphone e dei telefonini non permettevano di sviluppare titoli avanzati come quelli odierni.

Quali sono i giochi disponibili su Gameloft Classic

Per celebrare questa occasione speciale Gameloft ha deciso di fare un regalo speciale a tutti i suoi “adepti” e non solo, un’app completamente gratuita e non monetizzata disponibile per i device Android: Gameloft Classic. L’app può essere scaricata dal Google Play Store e installata sul proprio smartphone Android. Su Gameloft Classic si trovano videogame per tutti i generi, dagli sparatutto online, fino ai titoli sportivi.

Ecco la lista completa con tutti i giochi disponibili.