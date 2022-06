Garmin annuncia i nuovi smartwatch Forerunner per i runner e i triatleti

Progettata per gli sportivi, la serie di smartwatch Garmin Forerunner introduce i nuovi modelli top di gamma: i Forerunner 255/255 Music e Forerunner 955/955 Solar. Entrambi dotati della tecnologia Garmin di ultima generazione, i nuovi dispositivi sono perfetti per i runner e triatleti.

Infatti, gli smartwatch presentano tutta una serie di caratteristiche tecniche perfette per chi pratica sport ad alti livelli. Pensati per essere indossati tutto il giorno, i nuovi Forerunner 255/255 Music e Forerunner 955/955 Solar sono anche dotati di funzionalità avanzate per la salute e il benessere. Precisi nella ricezione satellitare grazie al sistema multi-band, gli indossabili di casa Garmin presentano anche una innovativa funzione, che permette di conoscere l’intervallo migliore entro cui orientarsi per conservare la miglior forma fisica in vista di un record personale da battere.

Garmin Forerunner 255 e 955: caratteristiche tecniche

Il Forerunner 255 è disponibile e in due varianti (con o senza musica) e vanta una batteria che arriva sino a 30 ore di durata con GPS acceso e a 14 giorni in modalità smartwatch. Il device è particolarmente preciso nella ricezione satellitare grazie al sistema multi-band, che si rivela utile per chi corre in zone dove la ricezione è difficile, e nel monitoraggio delle metriche fisiologiche e cardiache.

La gamma 255/255 Music offre piani di allenamento gratuiti Garmin Coach e una vasta serie di attività sportive tra cui una intera sezione dedicata al triathlon.

I Garmin Forerunner 955 e 955 Solar si differenziano dai 255/255 music per lo schermo touch, che presenta anche la ricarica solare sulla versione Solar (che aumenta la durata della batteria fino a 49 ore in modalità GPS). Inoltre, la tecnologia multi-band GPS e la cartografia integrata a colori, permettono allo sportivo di tenere traccia del percorso effettuato con precisione.

I Forerunner 255/255 Music offrono, oltre alle funzioni Training Status e Training Load, la rilevazione dell’Acute Load, cioè del carico massimo di sforzo che abbiamo raggiunto durante l’allenamento. L’orologio lo rileva tramite i suoi numerosi sensori e ce lo comunica in modo che possiamo usare tale dato per prefiggerci degli obiettivi da superare: questa settimana raggiungeremo un determinato “Acute Load“, la settimana prossima alzeremo l’asticella di un tot.

Il tutto grazie anche ad altri due dati: la Training Readiness, che ci dice esattamente fino a che punto ci possiamo spingere, e il Real-Time Stamina, che ci mostra la nostra “riserva energetica" e ci aiuta a gestire lo sforzo.

Forerunner 955 e il Forerunner 255 hanno inoltre la funzionalità Running Power, che permette di ottenere una misurazione continua della potenza di corsa, quando il device è accoppiato alla fascia cardio HRM-Pro o al Running Dynamics Pod.

Progettati per essere indossate durante tutto il giorno, i nuovi indossabili di Garmin vantano anche la funzione Pulse Ox, che monitora i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue, il sonno e l’acclimatamento all’altitudine.

Inoltre, la serie 255 è dotata del sistema di pagamento contactless Garmin Pay (già presente sui 955) e il Forerunner 255 Music permette di inserire fino a 500 brani musicali (2000 per la serie 955) direttamente nella memoria dell’orologio. È altresì possibile ascoltare musica o podcast utilizzando app come Spotify e Amazon Music, attraverso degli auricolari wireless Bluetooth (venduti separatamente).

La sicurezza dell’utente è garantita dalla funzione che permette di inviare la posizione in tempo reale (e un messaggio) ai contatti di emergenza.

Garmin Forerunner 255 e 955: quanto costano

Il Forerunner 255 è disponibile a 349,99 euro nelle tonalità Tidal Blue e Slate Gray, così come il Forerunner 255S in Powder Grey e Lilght Pink. Il Forerunner 255 Music è, invece disponibile a 399,99 euro in Whitestone e Black, e allo stesso prezzo e alla stessa tonalità è pronto all’acquisto anche il Forerunner 255S Music.

Il costo aumenta di un bel po’ con il Garmin Forerunner 955 che costa 549,99 euro in Whitestone e Black, per salire a 649,99 euro nella versione Forerunner 955 Solar (sempre in Whitestone e in Black).