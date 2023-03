Garmin Fenix 6S Solar, il prezzo crolla sempre più giù: minimo storico

Uno dei migliori smartwatch lanciati nell’ultimo periodo lo troviamo oggi in offerta con uno sconto eccezionale. Stiamo parlando del Garmin Fenix 6S Solar, orologio molto particolare e con caratteristiche uniche. Si tratta di un wearable realizzato con materiali super resistenti e pensato per chi ama fare escursioni all’aperto e sport avventurosi come lo sci alpinismo e la mountain bike. Ma è un orologio utile anche nella vita quotidiana, grazie a tante funzioni dedicate al monitoraggio della salute. Inoltre, come si può intuire dal nome, dispone anche una particolare lente in grado di trasformare i raggi del sole in energia per la batteria, che in questo modo può durare fino a due settimane. Uno smartwatch veramente unico che oggi troviamo a un super prezzo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Il merito è della promo disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il Garmin Fenix 6S Solar, infatti, è disponibile con un doppio sconto speciale: oltre a quello del 35%, è presente in pagina un coupon che fa risparmiare altri 24,25€. A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di pagare lo smartwatch in 5 comode rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto. Le scorte sono limitate, quindi vi consigliamo di approfittarne subito!

Garmin Fenix 6S Solar

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Garmin Fenix 6S Solar: funzionalità e caratteristiche

Uno smartwatch veramente speciale e con funzionalità uniche. Il Garmin Fenix 6S Solar è uno dei migliori orologi nella sua categoria. Realizzato con materiali super resistenti è in grado di rispettare gli standard militari statunitensi per la resistenza termica, agli urti e all’acqua. L’altra caratteristica che lo rende unico è la presenza dell’innovativa lente Power Glass per la ricarica solare che trasforma i raggi del sole in energia per la batteria: in questo modo l’autonomia può raggiungere anche due settimane. Inoltre, puoi ottimizzare il consumo di batteria grazie alla presenza di un power manager che ti permette di disattivare sensori che non utilizzi.

Passando ad aspetti più funzionali, il Garmin Fenix 6S Solar è un orologio pensato per l’avventura all’aperto. Troviamo tantissimi sport supportati, tra cui lo sci alpinismo, la mountain bike, il surf e il trekking. Per ognuno è possibile raccogliere informazioni importanti per sapere in tempo reale il proprio stato di salute. Per alcuni esercizi a corpo libero sono presenti anche dei video animati che vengono mostrati sullo schermo e ti aiutano a svolgerli al meglio. Non manca un chip GPS che ti permette di accedere ai sistemi satellitari più importanti (GPS, Glonass e Galileo) e acquisire la propria posizione in pochissimi secondi.

Altrettanto avanzate sono le funzionalità dedicate al monitoraggio della salute. Il sensore PulseOX tiene sotto controllo in tempo reale la propria frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il proprio respiro. Per la salute femminile c’è anche il monitoraggio del ciclo. Lo smartwatch si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni grazie alla possibilità di collegarlo con lo smartwatch. In questo modo puoi ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate direttamente sul polso. Con Garmin Pay, invece, puoi pagare la spesa avvicinando lo smartwatch al POS, senza dover tirare fuori la propria carta di credito. Chiudiamo con una caratteristica tecnica: lo schermo è da 1,3" e puoi personalizzare i quadranti scaricandoli dallo store online.

Garmin Fenix 6S Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Garmin Fenix 6S Solar in offerta a un prezzo di 464,55€, con uno sconto che supera il 35%. Come già detto, il prezzo si compone di un doppio sconto speciale e che potrebbe terminare da un momento all’altro. Le scorte sono anche limitate (solamente quattro disponibili in questo momento), quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. Puoi anche pagare lo smartwatch in 5 rate da 92,91€ al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto, in alternativa è disponibile il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Lo smartwatch è già disponibile e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

Garmin Fenix 6S Solar

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram