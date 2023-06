Garmin Fenix 7 Pro e Epix 2 Pro: caratteristiche e prezzi dei nuovi smartwatch

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Garmin rinnova la sua gamma di smartwatch con i nuovi Fenix 7 Pro ed Epix 2 Pro. Si tratta di nuove varianti Pro che vanno ad arricchire e, nello stesso tempo, semplificare l’offerta di Garmin proponendo specifiche tecniche di fascia alta e un prezzo non certo accessibile ma, almeno in parte, giustificato da contenuti tecnici da sportwatch premium. I nuovi prodotti di casa Garmin sono già ordinabili, anche in Italia.

Garmin Fenix 7 Pro Solar 42mm – Display AMOLED 1,2 pollici

Garmin epix Pro (Gen 2) 42mm – Display AMOLED 1,2 pollici

Garmin Fenix 7 Pro e Epix 2 Pro: caratteristiche tecniche

I nuovi Garmin Fenix 7 Pro e Epix 2 Pro arrivano sul mercato in versione Glass oppure in veste premium con la variante Sappihire e sono molto simili tra loro, ma hanno una sostanziale differenza per quanto riguarda il display.

L’Epix, infatti, utilizza un pannello AMOLED che viene proposto in tre diverse misure (42, 47 e 51 mm). Il display garantisce una qualità dell’immagine di livello superiore. Per il Fenix c’è il display Memory-In-Pixel (anche in questo caso con tagli da 42, 47 e 51 mm).

Entrambi i modelli I nuovi sportwatch di Garmin integrano anche il nuovo sensore cardiaco Elevate V5. L’azienda non ha fatto riferimento al supporto ECG, che potrebbe essere incluso ma per essere ufficializzato (e sbloccato via software) sarà necessario attendere l’eventuale certificazione.

Tra le novità dei nuovi sportwatch di Garmin ci sono l’introduzione dei 32 GB di storage e del supporto GPS multi-banda per tutta la gamma. In più, tutte le varianti dei nuovi modelli hanno il sistema di ricarica Solar che non è più un’opzione, incrementando ulteriormente le potenzialità dei dispositivi Garmin. Su tutti i modelli, anche per il 42 millimetri, c’è la torcia, con due LED bianchi e uno rosso.

Sia il Garmin Fenix 7 Pro che l’Epix Pro 2 hanno un livello di autonomia molto elevato. Con un utilizzo da smartwatch, infatti, si sta tra gli 11 e i 31 giorni di autonomia in base al modello e al taglio di display scelto.

Il comparto software è ricco di funzionalità e introduce alcune novità come la modalità Split Screen per visualizzare mappa e metriche delle prestazioni insieme.

Garmin Fenix 7 Pro e Epix 2 Pro: i prezzi

I nuovi Garmin Fenix 7 Pro e Epix 2 Pro sono già disponibili sul mercato, con diverse varianti tra cui individuare il modello più adatto alle proprie esigenze. Il Fenix 7 Pro è disponibile a partire da 849,99 euro, con un prezzo di listino che sale rapidamente per le versioni con cassa più grande e/o scegliendo la versione Sapphire.

Discorso simile per Epix 2 Pro che parte da 949,99 euro. Entrambi i nuovi modelli di Garmin sono ordinabili tramite il sito ufficiale ma sono disponibili in pronta consegna anche tramite Amazon.