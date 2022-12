Garmin Forerunner 245, prezzo in picchiata: sconto esagerato

Tra le aziende che in questi anni si sono fatte apprezzare per i loro dispositivi c’è sicuramente Garmin. Il colosso statunitense si è concentrato molto sul mondo degli smartwatch, lanciando dispositivi veramente unici e con caratteristiche particolari. Come ad esempio il Garmin Forerunner 245 che oggi troviamo in super offerta su Amazon. Il wearable, infatti, è disponibile con uno sconto del 34% a un prezzo molto vicino al minimo storico. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. La promozione è molto interessante e non a caso al momento è l’orologio più venduto nella sua categoria. Per poterlo acquistare spedito e venduto direttamente da Amazon bisogna cliccare qui.

Come si può intuire dal nome il Garmin Forerunner 245 è un orologio smart che si contraddistingue per le funzionalità dedicate agli amanti della corsa e più in generale dell’attività fisica. Questo, però, non lo fa diventare un orologio settoriale, tutt’altro. Il wearable è molto utile anche nella vita quotidiana grazie alle diverse funzioni sviluppate da Garmin, oltre ad avere un design compatto e super leggero che lo rende perfetto da indossare.

Garmin Forerunner 245: le funzionalità e la scheda tecnica

Gli sportwatch sono la nuova frontiera nel mondo degli orologi smart. Come si può intuire dal nome, sono dispositivi pensati per gli amanti dello sport e con funzionalità pensate appositamente per tracciare ogni allenamento e per analizzare i progressi.

Il Garmin Forerunner 245 fa tutto questo e molto di più. È l’orologio perfetto per migliorare la propria forma fisica e per preparare nel migliore dei modi gare a livello agonistico. Troviamo tantissime funzionalità pensate appositamente per gli allenamenti, tra cui un’app che ti suggerisce quali esercizi fare in un determinato momento in base al proprio storico e alla propria condizione. Tra gli sport supportati non troviamo solamente la corsa, ma sull’orologio sono presenti una ventina di app pre-caricate dedicate al ciclismo, al nuoto in piscina (è anche impermeabile), alla corsa su pista e anche allo yoga. È presente anche il GPS integrato in modo da monitorare anche il percorso effettuato.

Un buon allenamento senza l’analisi dei dati è inutile. Per questo motivo il Garmin Forerunner 245 è in grado di forniti statistiche avanzate come il VO2 Max, il Training Effect, il Training Load e calcola anche quanto tempo è necessario per recuperare dall’allenamento appena svolto. Ma non finisce qui, lo smartwatch ha anche sensori avanzati per tenere sotto controllo il proprio stato di salute, partendo dalla frequenza cardiaca e arrivando fino alla saturazione dell’ossigeno nel sangue.

L’orologio si rivela utile anche nella vita quotidiana grazie a funzioni come "Smart Notification" che permettono di associare il dispositivo allo smartphone e di ricevere direttamente sul polso le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata. Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a sette giorni.

Garmin Forerunner 245 in offerta per il Black Friday: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Garmin Forerunner 245 in offerta su Amazon a un prezzo di 199€, con uno sconto super del 34% che permette di risparmiare 100€ sul prezzo di listino. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 39,80€ al mese. Difficile trovare un orologio con queste caratteristiche a un prezzo così conveniente.

