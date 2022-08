Garmin Forerunner 245, lo sconto è imperdibile: offerta da non farsi scappare

Che gli smartwatch siano diventati, da tempo, gli inseparabili compagni di allenamento di appassionati di sport di ogni genere è fatto risaputo. Non ci si deve quindi stupire se con il passare del tempo i produttori abbiano "dato vita" a un nuovo segmento di mercato dedicato esclusivamente agli sportwatch, orologi smart pensati e realizzati per monitorare attività sportive e allenamenti.

Il Garmin Forerunner 245, ad esempio, è uno degli orologi smart preferiti dai runner e da chi fa della corsa la propria ragione di vita. Lo sportwatch, oggi in offerta su Amazon con uno sconto che fa letteralmente crollare il prezzo, aiuta a monitorare con grandissima precisione le proprie sessioni di allenamento e, grazie a sofisticati algoritmi, è in grado di valutare autonomamente lo stato di forma fisica grazie agli strumenti avanzati di analisi delle performance. Insomma, un personal trainer da polso grazie al quale riuscirete a migliorare i vostri record personali su tutte le distanze. E con l’offerta di oggi su Amazon diventa impossibile non acquistarlo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Garmin Forerunner 245 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Forerunner 245 di Garmin è uno sportwatch valido e versatile che può essere utilizzato per monitorare attività fisiche di qualunque genere. Un dispositivo "multiuso", però, che dà il meglio di sé quando viene indossato da runner di ogni età e ogni stato di forma fisica. Basta infatti scorrere la scheda tecnica del Forerunner 245 e la lista delle funzionalità per accorgersi che si tratta di un orologio da corsa a tutti gli effetti.

Lo sportwatch del produttore statunitense è in grado di monitorare continuamente la frequenza cardiaca, il livello di saturazione e altri parametri corporei e ricavare così VO2 Max, un parametro che aiuta a calcolare con precisione lo sforzo dell’allenamento e valutare qual è il nostro stato di forma fisica. E se ciò ancora non dovesse bastare, possiamo fare affidamento ad altri dati e paramentri come il training effect e il training load per capire se ci stiamo allenando troppo o troppo poco.

Grazie ai piani di allenamento personalizzati, poi, sarà possibile impostare degli obiettivi – come i 5 chilometri, i 10 chilometri o la mezza maratona – e ottenere gratuitamente una precisa tabella di marcia che aiuterà a migliorare le prestazioni e raggiungere il nostro scopo in minor tempo.

Sincronizzando l’orologio per la corsa in offerta su Amazon con lo smartphone, poi, sarà possibile ricevere notifiche di vario genere e aumentare la nostra sicurezza personale mentre ci alleniamo. Sarà infatti possibile inviare manualmente una notifica di allarme ai nostri contatti della rubrica o, grazie al rilevamento degli incidenti integrato, inviare degli allarmi automatici. Così, se l’orologio dovesse rilevare una caduta, la cerchia di amici più stretta riceverà un messaggio con le coordinate del punto in cui ci troviamo.

Garmin, sportwatch per la corsa a rate a interessi 0 su Amazon: sconto e prezzo

Se siete alla ricerca di orologi per la corsa, insomma, il Garmin Forerunner 245 è tra le migliori opzioni a vostra disposizione. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon diventa di fatto un best buy di settore. Lo sportwatch del produttore statunitense è scontato del 32% sul listino, con un risparmio che supera abbondantemente i 100 euro. Il Garmin Forerunner 245 in offerta costa 204,99 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono inoltre scegliere di comprare l’orologio per la corsa in cinque rate a tasso zero e senza spese di istruttoria. Il Forerunner 245 costa così 41 euro al mese per cinque mesi.

Garmin Forerunner 245, sportwatch GPS con allenamenti preimpostati per runner, con possibilità di impostare obiettivi a medio e lungo termine