Garmin Instict Solar, il prezzo crolla: l’offerta è irrinunciabile

Una delle migliori offerte per uno smartwatch torna su Amazon e lo fa in modo prepotente, grazie a uno sconto eccezionale che letteralmente crollare il prezzo. Ci riferiamo alla promo che troviamo oggi per il Garmin Instict Solar, un orologio smart davvero unico nel suo genere e che è pensato per gli amanti dell’avventura. Oggi è disponibile con uno sconto di ben il 45% al prezzo più basso mai fatto registrare nell’ultimo periodo. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. La promo è talmente speciale che lo smartwatch è uno dei più richiesti sul sito di e-commerce negli ultimi giorni e le scorte potrebbero terminare molto presto.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in di seguito: Canale offerte tecnologia -> Clicca qui, OfferteDcasa -> Clicca qui.

Come già detto, il Garmin Instict Solar è un orologio speciale. È realizzato con materiali super resistenti e che hanno permesso allo smartwatch di ricevere la certificazione standard militare USA 810. Ma non solo. Come si può intuire dal nome, ha sulla scocca una particolare lente che trasforma i raggi solari in energia per la batteria, aumentando l’autonomia fino a un massimo di 54 giorni (un vero record per uno smartwatch). Se a tutto questo associ lo sconto che troviamo oggi, ecco che abbiamo tra le mani uno dei migliori orologi smart per rapporto qualità-prezzo.

Garmin Instict Solar

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Garmin Instict Solar: la scheda tecnica

Il Garmin Instict Solar fa parte di quella nicchia di smartwatch che va sempre più di moda nell’ultimo periodo. Stiamo parlando degli orologi super resistenti (quasi indistruttibili) realizzati con materiali premium e che sono pensati per gli amanti dell’avventura, ma che si rivelano molto utili anche nella vita di tutti i giorni.

L’orologio di Garmin è in grado di soddisfare lo standard militare USA 810 per la resistenza termica (gli sbalzi di temperatura), agli urti e all’acqua (è impermeabile fino a 100 metri). Il merito è dei materiali utilizzati per realizzarlo: cassa in polimeri fibrorinforzati e vetro resistente Corning Gorilla per lo schermo. L’altra caratteristica che lo contraddistingue da tutti è la ricarica solare. Sulla scocca è presente una lente che trasforma i raggi solari in energia per la batteria e che fa arrivare l’autonomia fino a un massimo di 54 giorni. Grazie alla funzione Power Manager è possibile disattivare alcuni sensori per ottimizzare ulteriormente la durata della batteria.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Non mancano altri strumenti e funzioni utilissimi. L’orologio tiene sotto controllo i principali parametri vitali: la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli amanti dello sport sono disponibili più di 20 app pre-caricate, tra cui alcune specifiche per le avventure all’aperto. Il sensore PulseOX è in grado di calcolare anche l’acclimatazione. C’è il supporto ai tre principali sistemi di geolocalizzazione: GPS, GLONASS e Galileo.

Connettendo l’orologio allo smartphone è possibile ricevere sul polso le notifiche delle chiamate e dei messaggi in entrata e anche avere una pratica vista calendario con tutti gli appuntamenti del giorno.

Garmin Instinct Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Garmin Instict Solar a un prezzo veramente eccezionale. Il merito è del super sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 219,90€. Il risparmio rispetto a quello consigliato è di poco superiore ai 180€ e lo puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 43,98€ (il servizio si attiva nella pagina prodotto ed è offerto da Amazon). La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Non approfittarne sarebbe un grossissimo errore.

Garmin Instict Solar – nero

Garmin Instict Solar – viola

Garmin Instict Solar – rosso

Garmin Instict Solar – giallo

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram