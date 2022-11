Garmin Instinct Crossover ufficiale: caratteristiche e prezzo

Garmin ha presentato il suo nuovo smartwatch ibrido, cioè dotato anche di lancette analogiche: è il Garmin Instinct Crossover ed è disponibile in versione standard (Garmin Instinct Crossover), con ricarica solare (Garmin Instinct Crossover Solar) e Tactical con ricarica solare (Garmin Instinct Crossover Solar Tactical). Come per ogni nuovo Garmin il pubblico è ristretto, ma le aspettative sono molto alte.

Garmin Insinct Crossover: caratteristiche tecniche

Garmin Instinct Crossover è uno smartpwatch "rugged", cioè particolarmente resistente e adatto alle attività all’aperto più impegnative, cdurante le quali c’è un elevato rischio di urtare il dispositivo. Ha una certificazione di tipo militare ed è impermeabile fino a 10 atmosfere (ossia 100 metri).

La cassa misura 45 mm, la ghiera è in acciaio, lo schermo è da 0,9 pollici e il GPS è integrato. Ha anche una parte analogica, caratterizzata dalle lancette che sono ben visibili al buio.

Le funzionalità disponibili sono quelle tipiche dei Garmin e si basano sui sensori che monitorano sempre lo stato della salute a partire dalla frequenza cardiaca (con notifiche per eventuali anomalie), la frequenza respiratoria e il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). L’orologio stima anche il livello di stress e la qualità del sonno, monitora il ciclo mestruale e stima l’idratazione corporea.

Nella versione più costosa Garmin Instinct Crossover Solar Tactical ci sono, poi, le classiche funzionalità tattiche di Garmin, dedicate soprattutto ai militari: la modalità stealth, la visione notturna, le coordinate a doppia griglia e il kill switch per azzerare tutti i dati utente in un colpo solo.

La parte più interessante del nuovo Garmin Instinct Crossover però è rappresentata dalla batteria e, di conseguenza, dall’autonomia: 28 giorni con il GPS spento, 111 le ore con il GPS acceso. La versione Solar, che ricarica il dispositivo in 3 ore di luce, ha una durata di 70 giorni con GPS spento e 553 ore con il GPS acceso.

Garmin Instinct Crossover: disponibilità e prezzi

Il Garmin Instinct Crossover è già disponibile in Italia al prezzo di listino di 549 euro per la versione standard, 599,99 euro per la versione Solar Standard e di 649,99 euro per la versione Solar Tactical.