Garmin Vivomove 3S al minimo storico: sconto incredibile

Ci sono alcuni smartwatch che si differenziano da tutto il resto. E lo fanno per una loro caratteristica intrinseca. Stiamo parlando degli smartwatch ibridi, ossia degli orologi a metà tra uno analogico (da cui riprendono il design) e uno smart (da cui riprendono le funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica). Uno di questi è sicuramente il Garmin Vivomove 3S che oggi troviamo anche in super offerta su Amazon con uno sconto di ben il 37%: si tratta del minimo storico e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il Garmin Vivomove 3S si differenzia veramente da tutto il resto. Se non volete un orologio con lo schermo completamente touch e siete alla ricerca di un prodotto un po’ più elegante, questo smartwatch è quello che fa per voi. Come negli orologi analogici sono presenti le lancette che segnalano l’orario, ma allo stesso tempo c’è un piccolo schermo touch dove poter controllare i battiti del cuore, le notifiche dello smartphone e anche il monitoraggio del sonno e della salute della donna. Insomma, un orologio che coniuga il meglio dei due mondi e che solo per oggi è disponibile in super offerta a un prezzo mai visto prima.

Garmin Vivomove 3S

Garmin Vivomove 3S: la scheda tecnica

Come già anticipato, il Garmin Vivomove 3S è uno smartwatch sui generis, completamente differente rispetto a tutti gli altri. Si tratta di uno smartwatch ibrido che fonde il meglio degli orologi analogici con il meglio della tecnologia disponibile in questo momento.

La parte analogica è tutta nel design con un quadrante circolare più piccolo rispetto a quello degli smartwatch e anche le lancette per segnalare l’orario. Sotto le lancette è presente un piccolo schermo touch che mostra le informazioni principali, come gli appuntamenti in agenda, il battito cardiaco e le informazioni principali sugli allenamenti.

Infatti, dentro la cassa dell’orologio trovano posto una serie di sensori che rendono il dispositivo smart. Sensori in grado di monitorare sia la salute sia l’attività fisica. Per quanto riguarda la salute, oltre al battito cardiaco in tempo reale, i sensori sono in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno, il livello dello stress, la salute della donna (il ciclo mestruale) e anche quando bisogna idratarsi. Per la parte dedicata allo sport sono pre-caricate alcune attività come lo yoga, il cardio (la corsa), il ciclismo e il nuoto. L’orologio traccia anche i passi, i piani saliti e i minuti di intensità. Tutti i dati possono essere analizzati tramite il piccolo schermo sul quadrante, oppure più comodamente sull’app.

Infine, è possibile anche collegare lo smartwatch ibrido con lo smartphone per ricevere gli appuntamenti in agenda e le notifiche più importanti, come quelle dei messaggi ricevuti. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Garmin Vivomove 3S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Garmin Vivomove 3S è in offerta speciale su Amazon a un prezzo di 156,60€, con uno sconto di ben il 37% rispetto a quello di listino. Per l’orologio si tratta del prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio è di quasi 100€ e c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon: 5 rate da 31,30€ al mese. Lo smartwatch è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e la spedizione avviene nel giro di pochissimi giorni, anche meno di 24 ore per i clienti Prime.

Garmin Vivomove 3S