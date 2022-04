Garmin Vivosmart 5 ufficiale: com'è fatto e quanto costa

Garmin è tornata nel mondo dei fitness tracker, lanciando ufficialmente il suo Vivosmart 5. Il dispositivo è il successore del Vivosmart 4 presentato nel lontano 2018 e che, all’epoca, era il tracker di punta di Garmin (dotato, tra l’altro, di funzionalità per l’epoca innovative come Body Battery e Pulse Ox). Negli ultimi tempi,infatti, l’azienda si era concentrata sugli smartwatch.

La nuova gamma di orologi intelligenti dell’azienda è stata presentata poche settimane fa. Si tratta della serie premium Garmin Tactix 7, smartwatch non per tutti e ideale per chi pratica sport estremi (come paracadutismo), sport di tiro o con armi da sparo. Questi dispositivi sono piuttosto costosi (Garmin Tactix 7 Standard costa 1.099,99 euro, il Garmin Tactix 7 Pro costa 1.299,99 euro e il Garmin Tactix 7 Ballistics Pro 1.599,99 euro), sono dedicati a sportivi professionisti e non hanno nulla a che vedere con il nuovo arrivato, dedicato invece a chi cerca un dispositivo indossabile tutti i giorni, che gli permetta di tenere sotto controllo il benessere e che sia un buon compagno di allenamento. Ovviamente, il prezzo del Vivosmart 5 è molto più basso e alla portata di tutti rispetto ai device della gamma Garmin Tactix 7.

Garmin Vivosmart 5: com’è

Il Vivosmart 5 conta su un display OLED touch di 10,5 mm x 18,5 mm, più grande del 66% rispetto al predecessore. Inoltre, differentemente dal Vivosmart 4, il cinturino del nuovo fitness tracker di Garmin è intercambiabile.

In grado di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il dispositivo offre anche la possibilità di controllare l’attività del sonno, fornendo un’analisi dettagliata e un punteggio. Tra le altre funzionalità più interessanti (oltre al conteggio dei passi, calorie e al monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue) figura la misurazione dello stress e la “Fitness Age". Quest’ultima tiene traccia dell’attività settimanale, della frequenza cardiaca a riposo e del grasso corporeo, così da fornire delle indicazioni sul livello di forma fisica dell’utente.

Il Garmin Vivosmart 5, che funziona con dispositivi Android e iOS, permette anche di visualizzare notifiche e avvisi di chiamata ed ha un’autonomia che dovrebbe arrivare ad un massimo di sette giorni con una singola carica.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Garmin Vivosmart 5 è disponibile nei modelli piccolo/medio e grande e nei colori Black, White e Cool Mint. Il prezzo è di 149,99 euro e il prodotto si può già acquistare sullo store di Garmin. A breve dovrebbe arrivare anche su Amazon e sugli altri ecommerce.