Garmin Tactix 7 ufficiale: è uno smartwatch top, anche nel prezzo

Garmin ha appena presentato il suo ultimo smartwatch multisport di alta gamma: è Garmin Tactix 7, e non è per tutti. Disponibile in tre versioni (Standard, Pro e Pro Ballistics), offre funzioni evolute utili a chi è impegnato in attività sportive estreme, come paracadutismo oppure con sport di tiro o con armi da sparo.

Tra le novità della serie Garmin Tactix 7 troviamo la doppia interfaccia utente con touchscreen e pulsanti. Il nuovo touchscreen è maggiormente reattivo e pensato per essere smart. In più, grazie a una tecnologia in esclusiva è stata integrata nella cassa a ore 12 una torcia multi-LED con luce brillante bianca o verde. Il modello Garmin Tactix Standard, ossia la versione “liscia“, presenta la lente zaffiro il cinturino in silicone mentre le due versioni più alte presentano la lente zaffiro power e il cinturino in nylon. In definitiva, possiamo dire che sono tre modelli decisamente esclusivi e pensati per chi necessità di uno strumento tecnologicamente avanzato per avere al polso un fedele compagno di avventure.

Garmin Tactix 7: caratteristiche tecniche

Nel modello base Garmin Tactix 7 la lente zaffiro poggia sulla ghiera in titanio, il cinturino è in silicone, lo schermo è touchscreen e la batteria assicura una durata di 28 giorni. Troviamo 32 GB di memoria di archiviazione, sufficienti per caricare 2.000 brani musicali.

Il Garmin Tactix 7 Standard presenta una varietà di funzioni che per il monitoraggio della salute, come il rilevamento della frequenza cardiaca anche a riposo, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), dello stress giornaliero, del sonno, dell’idratazione e del ciclo mestruale.

Le funzionalità tattiche presenti riguardano: la modalità Stealth (per disattivare il tracciamento), la modalità visione notturna, modalità a doppia griglia e modalità kill switch per cancellare ogni attività svolta.

Troviamo inoltre anche il database degli aeroporti nel mondo, il radar Nexrad e la bussola mentre le funzioni fitness per l’allenamento includono ovviamente la corsa, il golf, ciclismo e nuoto.

Garmin Tactix 7 Pro: caratteristiche tecniche

Rispetto alla versione Standard, il Garmin Tactix 7 Pro offre in più la lente con tecnologia Power Sapphire per la ricarica solare fotovoltaica posta su cassa in titanio e cinturino in nylon. La memoria è sempre da 32 GB mentre la batteria ha una durata di 37 giorni.

Accanto al monitoraggio dei parametri di salute e delle attività di fitness già presenti sul modello standard, troviamo nuove attività outdoor come la traccia dei waypoint per l’attività venatoria, MBT, climbpro, surf, sci alpinismo e sci di fondo.

Si aggiungono anche le funzioni di sicurezza e rilevamento con l’invio automatico della posizione in caso di incidenti e i pagamenti contacless con il sistema Garmin pay.

Garmin Tactix 7 Pro Ballistics: caratteristiche tecniche

Garmin Tactix 7 Pro Ballistics differisce dalle due precedenti versioni sia per la maggiore autonomia della batteria che usufruisce anche della ricarica solare, sia per la presenza della funzione Ballistics che calcola il puntamento a lungo raggio grazie al calcolatore balistico integrato.

Garmin Tactix 7: disponibilità e prezzi

I tre smartwatch dalle caratteristiche tecnologiche avanzatissime e, come abbiamo già detto, non per tutti, entrano di diritto in una fascia di prezzo premium. Sono disponibili in Italia ai seguenti prezzi: