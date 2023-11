Gigolò per caso: tutto sulla nuova serie comedy

Fonte foto: Prime Video

A volte l’abilità e la passione per un certo mestiere sono una questione di famiglia, un’eredità tramandata da una generazione all’altra. Ma cosa succede quando il mestiere in questione è quello del gigolò? Per scoprirlo bisogna aspettare l’uscita su Prime Video di Gigolò per caso, la nuova serie comedy con Pietro Sermonti e Christian De Sica (nella foto). Per fortuna non manca molto al debutto in streaming, che avverrà entro la fine di quest’anno. Ecco tutte le cose da sapere su trama, cast e data di uscita.

La trama di Gigolò per caso

La serie comica Gigolò per caso non ha nulla a che fare con il film del 2013 scritto, diretto e interpretato da John Turturro: il titolo originale è Fading Gigolo, ma in Italia era stato appunto distribuito con il titolo Gigolò per caso. Nel film il protagonista, in ristrettezze economiche, decide di lanciarsi in una più redditizia carriera da gigolò.

La serie italiana composta da sei episodi, invece, ha per protagonista Alfonso (interpretato da Pietro Sermonti), un uomo che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con il padre (Christian De Sica). Quando quest’ultimo si ammala, Alfonso scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero lavoro, cioè quello di gigolò.

Alfonso sta vivendo un periodo complesso della sua vita: è in difficoltà economiche e il matrimonio con la moglie è in crisi. Stupito dalla rivelazione, l’uomo decide dunque di mettersi in gioco e seguire le orme paterne. Una scelta che rivoluziona completamente la sua vita e che gli permette di scoprire una versione di sé del tutto nuova.

Il cast di Gigolò per caso

Co-prodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, Gigolò per caso era stata annunciata durante l’estate ed è diretta da Eros Puglielli, che recentemente ha diretto anche la serie Amazon Sono Lillo con Lillo Petrolo e il film L’idolo delle donne (co-diretto con Lillo&Greg). Soggetto e sceneggiatura invece sono firmati da Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni.

Il cast di Gigolò per caso è ricco di nomi noti nel panorama comico italiano. Oltre ai già citati Pietro Sermonti e Christian De Sica, ci sono infatti Ambra Angiolini (che interpreta la moglie del protagonista, Alfonso), Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (meglio noto semplicemente come Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni e Giorgia Arena

Partecipano alla serie anche Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli, mentre le special guest star sono Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele.

Quando esce Gigolò per caso

Non manca molto al debutto della serie comedy Gigolò per caso. L’appuntamento con tutti i sei episodi è per il 21 dicembre 2023 in esclusiva su Prime Video.