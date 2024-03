Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Girls State è il nuovo documentario arrivo in esclusiva su Apple TV+, che segue le orme di Boys State, altro celebre documentario pluripremiato dalla critica

Fonte foto: Apple

Apple Original Films ha mostrato al mondo il trailer del documentario Girls State, diretto e prodotto da Jesse Moss e Amanda McBaine (Boys State, The Mission), e dal premio Oscar, Davis Guggenheim.

La pellicola arriva dopo un altro documentario dal successo globale, Boys State, già vincitore dell’Emmy Award e anch’esso prodotto da Moss, McBaine e Concordia Studio.

La trama di Girls State

Il film segue 500 ragazze adolescenti provenienti da tutto il Missouri mentre si incontrano per un laboratorio della durata di una settimana, dove hanno il compito di costruire un vero e proprio governo, partendo dall’istituzione di una Corte Costituzionale per parlare dei temi più importanti, fino ad arrivare a “simulare” la nascita e lo sviluppo di una democrazia.

Molte le questioni che verranno sottoposte all’attenzione del neonato governo: dalla crisi demografica, fino all’arrivo di movimenti estremisti, con il dibattito che arriva a toccare tutti quei temi fondamentali per una società civile come l’uguaglianza razziale e di genere.

Tutte queste tematiche vengono analizzate dal punto di vista di un governo composto da sole donne, con confronti durissimi e, naturalmente, tutte le difficoltà proprie di chi detiene il potere, nel tentativo di costruire i consensi necessari per governare cercando di mantenere il potere e garantire stabilità alla democrazia.

Il dettaglio curioso di questo Girls State è la prospettiva con cui vengono affrontati i temi politici, uno sguardo ovviamente femminile, ma colmo anche di quell’insicurezza adolescenziale che rende il tutto divertente e pungente allo stesso tempo.

Da un lato, dunque, questi temi importanti, all’ordine del giorno in tutti i governi del mondo e che ancora non sono stati risolti da chi di dovere. Dall’altra un modo inedito di parlarne, che potrebbe portare a spunti interessanti e aiutare gli adulti a immaginare soluzioni creative e mai prese in considerazione.

Quando arriva Girls State

Girls State è uno dei prodotti Apple Originals, prodotto dal Concordia Studio di Guggenheim e dalla Mile End Films. Come già detto il documentario è diretto e prodotto da Jesse Moss, Amanda McBaine e Davis Guggenheim.

I produttori esecutivi del film sono Nicole Stott, Jonathan Silberberg, Davis Guggenheim e Laurene Powell Jobs.

La pellicola sarà presentata in anteprima mondiale in esclusiva su Apple TV+ il prossimo 5 aprile.

Al momento la piattaforma di streaming ha rilasciato il primo trailer ufficiale e alcune foto promozionali, dove è possibile vedere queste giovani leader all’opera. Un piccolo assaggio della nascita di questo governo e di come verranno affrontati i vari temi centrali del documentario.