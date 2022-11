Gli Anelli del Potere: come vedere le scene segrete

La prima stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è ormai conclusa, riscuotendo un successo globale senza precedenti: è stata vista da più di cento milioni di persone ed è stata il più grande debutto della storia di Prime Video.

Mentre la seconda stagione è in corso d’opera, i fan possono tornare ancora per un po’ nel fantastico mondo della Terra di Mezzo grazie ad alcuni contenuti extra che svelano il dietro le quinte delle puntate: Il Making of de Gli Anelli del Potere.

Cosa sono i contenuti extra

Gli Anelli del Potere è la prima serie Original di Prime Video a essere stata lanciata globalmente: in Nord America, Europa, area Asia-Pacifico, America Latina e nel resto del mondo. Inoltre, come noto, il suo budget è stato talmente alto da battere qualunque record. Nono stupisce, dunque, che ogni minimo dettaglio della prima stagione sia stato curato con estrema precisione, cercando di restare il più possibile fedeli al mondo immaginato da J.R.R. Tolkien: gli intagli sulle navi da battaglia, i ricami sulle vesti regali, il trucco degli attori che hanno interpretato gli orchi…

Il Making of de Gli Anelli del Potere contiene tutto questo: mostra l’enorme lavoro e la grande cura dietro ciascuna ambientazione, racconta come sono state girate alcune scene e porta gli spettatori alla scoperta di scenografie, costumi, effetti speciali, duelli con le spade, scene equestri, stunt e molto altro ancora. In particolare, il dietro le quinte svela la creazione dei regni straordinari di Númenor e Khazad-dûm, entrambi mostrati per la prima volta sullo schermo.

Ci sono anche alcune interviste esclusive con il cast, gli showrunner (J.D. Payne & Patrick McKay), gli executive producer (che sono Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado), i registi (Wayne Che Yip, Bayona e Charlotte Brändström) e il team produttivo (Ron Ames e Christopher Newman sono i produttori).

Come vedere il Making of de Gli Anelli del Potere

I contenuti extra esclusivi di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere possono essere visti grazie alla funzione X-Ray. Si tratta in tutto di otto clip, una per ciascun episodio della prima stagione. Per accedere a questi contenuti, bisogna andare sulla piattaforma di Prime Video e far partire una puntata della serie Gli Anelli del Potere. Poi si clicca sulla scritta "X-Ray" in alto a sinistra e, ancora, su "Contenuti extra".

Sulla piattaforma restano comunque sempre visibili anche le otto puntate del dramma epico, che come noto è ambientato migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien.

