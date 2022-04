Gli Smart TV Sony 2022 arrivano in Europa: i prezzi

Arrivano sul mercato europeo le nuove Smart Tv Sony X80K, nelle diagonali 43, 50, 55, 65 e 75 pollici, tutte con risoluzione 4K Ultra HD. Si tratta della nuova gamma bassa Sony 2022, ma trattandosi di prodotti Sony i prezzi di listino non sono affatto bassi: per il modello da 43 pollici si parte da 899 euro.

L’intera linea Sony X80K è in tecnologia LED, cioè LCD, con alcuni modelli dotati di pannello IPS e altri di pannello VA. Di solito i primi sono migliori, ma in alcuni casi gli LCD VA vanno più che bene e, di conseguenza, i prodotti andranno valutati uno ad uno quando arriveranno fisicamente in Italia. Ad accomunare tutti i modelli, invece è il processore HDR X1 4K: una vecchia gloria che Sony ancora utilizza sui suoi modelli entry level, perché più che sufficiente ad elaborare gli algoritmi (oggi di base, un tempo sofisticatissimi) per migliorare la qualità delle immagini e gestire l’upscaling, cioè l’aumento della risoluzione dei contenuti non 4K. Infine, tutti i modelli della gamma sono dotati di sistema operativo Android TV con Google TV.

Sony X80K: caratteristiche tecniche

Le nuove Smart TV Sony X80K sono tutte dotate di pannelli LCD 4K, con frequenza di aggiornamento massima di 60 Hz, illuminazione Direct Led e luminosità massima di 300 nit. Un pannello base, per il 2022, tipico dei modelli entry level.

Sulle nuove Sony troviamo il processore 4K HDR X il cui compito principale è l’upscaling, cioè l’aggiunta di pixel ai contenuti in SD e in HD al fine di “riempire" uno schermo 4K. Sempre all’X1 spetta poi il compito di gestire l’HDR, il Dolby Vision e la funzione “Triluminos Pro“, per aumentare il contrasto delle immagini e quello di ridurre il rumore di fondo nelle immagini.

Spetta invece ad un secondo chip, il MediaTek MT5895, la gestione di tutta la parte smart di queste TV. Si tratta di un ambiente Android TV, con interfaccia Google TV. Di conseguenza, grazie alle numerose app di streaming disponibili per questa piattaforma, l’utente potrà accedere ad uno sterminato catalodo di film, serie TV, spettacoli (anche sportivi).

Per quanto riguarda le connessioni, invece, sulle nuove TV Sony X80K troviamo 4 porte HDMI con eARC e ALLM (Auto Low Latency Mode), una uscita audio digitale, due porte USB, il Bluetooht 4.2 e il WiFi a 5 GHz. Infine, anche su queste nuove Smart TV di Sony, troviamo il solito insufficiente impianto audio: due speaker stereo da 10+10 watt, con supporto a DTS e Dolby Atmos.

Smart Tv Sony X80K: disponibilità e prezzi

A breve dovrebbe partire la fase di preordine per questi nuovi Smart TV 2022, anche se Sony non ha ufficialmente comunicato le date di inizio. Riguardo i prezzi, invece, facciamo riferimento al mercato tedesco dove le tv sono già in vendita, quindi supponiamo non debbano esserci grandi differenze:

Sony KD-43X80K – 43 pollici – 899 Euro

Sony KD-50X80K – 50 pollici – 999 Euro

Sony KD-55X80K – 55 pollici – 1.099 Euro

Sony KD-65X80K – 65 pollici – 1.349 Euro

Sony KD-75X80K – 75 pollici – 1.999 Euro

Come è facile intuire, con prezzi del genere e una concorrenza cinese agguerritissima sarà difficile, persino per Sony, imporsi nella fascia bassa del mercato con questi modelli. Discorso, però, che dovremmo rifare tra un paio di mesi quando vedremo i prezzi reali “su strada" di questi Smart TV.