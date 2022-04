Gli smartwatch Amazfit in sconto con le offerte di primavera

Sono appena iniziate le offerte di primavera su Amazon: migliaia di prodotti, non solo elettronici, in forte sconto anche per chi non è iscritto al programma Amazon Prime. Centinaia di brand partecipano all’iniziativa, che durerà per le due settimane dal 1° aprile al 13 aprile.

Tra questi brand c’è anche Amazfit, noto e apprezzato produttore di smartwatch con una ricca gamma di modelli tutti di buona qualità, ma per tutte le tasche. I prezzi di questi orologi intelligenti, infatti, sono molto vantaggiosi già senza offerte e, chiaramente, lo diventano ancor di più quando i vari modelli vanno in sconto. Bene, in occasione delle due settimane delle offerte di primavera praticamente tutta la gamma di Amazfit è in sconto, con tagli al prezzo anche molto importanti. Ecco quattro modelli da prendere in considerazione, anche alla luce del nuovo prezzo “primaverile“.

Amazfit: smartwatch in sconto

Il dispositivo più economico della gamma Amazfit, già senza sconto, è Amazfit Bip U: è uno smartwatch con schermo TFT-LCD da 1,43 pollici, impermeabile fino a 50 metri, dotato di 60 Modalità di allenamento diverse. Amazfit Bib U costa appena 43,90 euro, ma con le offerte di primavera scende a soli 34,99 euro (-8,91 euro, -20%).

Amazfit Bip U

Un altro smartwatch in offerta al momento è Amazfit GTR 2e, modello con schermo AMOLED da 1,39", impermeabile fino a 50 metri, con 90 modalità di allenamento e in grado di monitorare anche il sonno. Ha un design molto semplice ma pulito ed elegante. Ha un prezzo di listino di 109,90 euro, che con le offerte di primavera scende a 82,99 euro (-24%).

Amazfit GTR 2e

Cambiando completamente genere e stile, c’è l’Amazfit T-Rex: uno smartwatch decisamente appariscente e robusto, dedicato a chi fa sport all’aria aperta. Lo schermo da 1,3 pollici è di tipo AMOLED e c’è anche un chip GPS Sony con doppio posizionamento satellitare ad alta precisione. Il prezzo di listino è di 139,99 euro e lo sconto è molto forte: il prezzo finale è 89,90 (-50 euro, -36%).

Amazfit T-Rex

Infine, tra gli smartwatch Amazfit in promozione con le offerte di primavera di Amazon c’è anche Amazfit T-Rex Pro, versione più evoluta del precedente modello. Stesso stile, stesso pubblico e stesso schermo, ma qualche funzione in più come il sensore SpO2 pere monitorare l’ossigenazione del sangue. Il prezzo di listino è 169,90 euro, ma adesso è 129,90 euro (-40 euro, -24%).

Amazfit T-Rex Pro