Gli smartwatch Samsung potrebbero cambiare presto forma

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Novità in arrivo per la gamma di smartwatch Samsung: secondo le indiscrezioni condivise dal sito Sammobile, solitamente molto affidabile, il colosso della tecnologia starebbe ripensando la forma dei suoi orologi Galaxy Watch.

Stando alle informazioni raccolte dal sito specializzato in prodotti Samsung, infatti, le intenzioni dell’azienda sudcoreana sarebbero quelle di tornare a un design squadrato, abbandonando dunque il quadrante circolare che ha conquistato tutti gli appassionati dei Samsung Galaxy Watch più recenti.

Come cambieranno gli smartwatch Samsung

Realizzare uno smartwatch con un design rettangolare significherebbe per Samsung un ritorno alle origini, portando sul mercato la naturale evoluzione degli ormai “antichi” Samsung Galaxy Gear usciti ormai più di un decennio fa e, ovviamente, completamente superati dai Samsung Galaxy Watch.

All’epoca, questo antenato degli attuali orologi smart aveva un display Super AMOLED da 1,6 pollici rettangolare ed era molto simile ad altri device della concorrenza proposti a quel tempo, o ancora oggi se pensiamo agli Apple Watch.

Tuttavia, con l’arrivo del Samsung Galaxy Gear S2 l’azienda sudcoreana ha scelto ufficialmente un design circolare con una ghiera girevole, un look molto più vicino a quello di un classico orologio e che è arrivato fino ai giorni nostri con gli attuali Samsung Galaxy Watch6 (in foto).

Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale su questo nuovo cambiamento ma, secondo Sammobile potrebbe arrivare già dal prossimo Samsung Galaxy Watch7. Chiaramente, non si esclude nemmeno che il colosso della tecnologia possa dare più tempo ai suoi utenti per digerire una novità così importante, facendo slittare la cosa di un altro anno, un rinvio utile anche per ottimizzare la riprogettazione dell’hardware interno.

Sempre secondo le indiscrezioni, gli sviluppatori e gli ingegneri di Samsung avrebbero accolto molto positivamente questa novità, bisognerà solo vedere se anche i consumatori saranno altrettanto contenti della decisione o se, invece, continueranno a preferire l’attuale fattore di forma.

Perché questo cambio di rotta

Gli smartwatch a marchio Samsung sono diventati ormai uno dei modelli più rappresentativi quando si parla di device indossabili e il loro successo va di pari passo con quello degli Apple Watch.

Un cambiamento così radicale, dunque, potrebbe non piacere a tutti, specialmente a quegli utenti che proprio a causa di questo fattore di forma non hanno mai preferito i prodotti a marchio Apple, scegliendo un prodotto dal classico design circolare, molto elegante e più convenzionale.

Tuttavia, un cambio di forma nel quadrante va ben oltre il semplice discorso sull’estetica e riguarda principalmente l’organizzazione dei componenti interni.

Uno schermo rettangolare, di fatto, facilita il posizionamento dell’hardware (c’è molto più spazio a disposizione) ma per Samsung significherà anche ripensare completamente la struttura del device, una scelta che potrebbe richiedere molto tempo e tantissimo lavoro per gli ingegneri.

Oltretutto con uno schermo rettangolare è anche più semplice l’interazione col dispositivo stesso, consentendo al produttore di sfruttare al meglio il poco spazio a disposizione, ottimizzando il posizionamento delle notifiche, delle app e di tutto ciò che passa sul display.

Perciò, in questo senso, una forma squadrata è migliore rispetto a una circolare, anche se molti utenti continuano a preferire un look più classico e, per certi versi, il più possibile lontano da quello degli Apple Watch.