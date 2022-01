Golden Globe 2022: dove vedere film e serie premiate

Sono stati consegnati il 9 gennaio durante una cerimonia privata i Golden Globe 2022, premi fondati dalla Hollywood Foreign Press Association nel 1944 e assegnati ogni anno ai migliori prodotti in ambito cinematografico e televisivo. Molti dei film e delle serie tv premiate sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming.

È disponibile su Netflix, ad esempio, il film Il potere del cane, che insieme a West Side Story ha conquistato i premi più importanti per il cinema. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Thomas Savage del 1967, la pellicola è diretta da Jane Campion ed è di genere western, ambientata nel 1925 in Montana. Tra le serie tv, invece, è stata Succession (distribuita da Sky) ad aver fatto incetta di premi. La storia ha per protagonista la famiglia Roy che si trova a capo della Waystar, enorme azienda che si occupa di media e intrattenimento. Sono disponibili tre stagioni, l’ultima delle quali è uscita nel 2021.

I premi per i film

A parte i premi ottenuti da Il potere del cane, tra i film West Side Story ha ricevuto riconoscimenti per l’interpretazione di Rachel Zegler e Arianna DeBose, così come le pellicole Una famiglia vincente – King Richard e Being the Ricardos (che si trova su Prime Video come A proposito dei Ricardos) sono state premiate grazie alla performance di Will Smith, nel primo caso, e Nicole Kidman, nel secondo.

Alcuni titoli che erano finiti nella rosa delle nomination del cinema sono invece tornati a casa a mani vuote. È il caso di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, candidato come miglior film straniero e visibile su Netflix. Su questa piattaforma di streaming c’è anche un’altra pellicola che ha riscosso successo tra gli spettatori, ma non ai Golden Globes: Don’t Look Up, che era candidato nella categoria miglior commedia.

I premi per le serie tv

Oltre a Succession, i premi più importanti per le serie tv sono andati anche ad Hacks, distribuita da HBO Max. La serie racconta la storia di due donne, una comica di Las Vegas a cui hanno ridotto il numero di spettacoli e una sceneggiatrice vittima di cancel culture, che uniscono le forze per tornare sotto i riflettori.

Dove vedere serie tv e film vincitori ai Golden Globe

Ecco tutti i vincitori ai Golden Globe 2022 per ciascuna categoria con indicato, se presente, la piattaforma di streaming su cui è possibile vedere il film o la serie tv.

Miglior film drammatico: Il potere del cane – Netflix

Miglior film commedia o musical: West Side Story

Miglior regista: Jane Campion, Il potere del cane – Netflix

Miglior attore in un film drammatico: Will Smith, King Richard

Miglior attrice in un film drammatico: Nicole Kidman, Being the Ricardos – Prime Video

Miglior attore in un film commedia o musica: Andrew Garfield, Tick, tick… Boom! – Netflix

Miglior attrice in un film commedia o musical: Rachel Zegler, West Side Story

Miglior attore non protagonista: Kodi Smit-McPhee, Il potere del cane – Netflix

Miglior attrice non protagonista: Arianna DeBose, West Side Story

Miglior sceneggiatura: Kenneth Branagh, Belfast

Miglior colonna sonora: Hans Zimmer, Dune – TIM Vision, Apple TV, Amazon Prime Video, Now

Miglior canzone originale: “No Time to Die”, No Time to Die – TIM Vision, Apple TV, Amazon Prime Video

Miglior film d’animazione: Encanto – Disney+

Miglior film in lingua straniera: Drive my Car