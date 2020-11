Google Chat, importante novità per i messaggi: cosa cambia

Importanti novità sono in arrivo per la Google Chat che fa parte di Workspace. Il colosso di Mountain View ha annunciato sul suo blog che dal 16 novembre i messaggi nelle stanze cambieranno, così da rendere le conversazioni semplificate e la chat sempre più flessibile.

Prosegue la rivoluzione di Google iniziata qualche mese fa con la trasformazione di G Suite in Google Workspace, un unico ambiente dedicato ai lavoratori in smart working ai tempi del lockdown per la pandemia da Covid-19. Il nuovo “spazio” raggruppa tutte le app dedicate alla produttività e non mancano quelle di messaggistica, come Meet per le videoconferenze e soprattutto Google Chat per le conversazioni. Per questo motivo, Google dà la possibilità agli utenti di inviare messaggi nelle stanze senza creare lunghissimi thread per impostazione predefinita.

Google Chat, cosa cambia per le stanze

Fino ad oggi creando una stanza virtuale le conversazioni in Google Chat venivano raggruppate in thread, con il rischio di diventare anche molto lunghi. Ora invece creando una nuova stanza virtuale per gli utenti di una conversazione, i thread verranno rimossi per impostazioni definita. Solo se l’amministratore o l’utente li attivano, allora saranno utilizzabili.

La decisione di Google arriva per creare un tipo di discussioni più flessibili e semplici da seguire. Inoltre, gli amministratori potranno decidere di attivare o disattivare la cronologia delle chat. Per le stanze virtuali create in precedenza e già esistenti, invece, restano i thread.

Google Chat, chi potrà usare la nuova funzione

Il colosso di Mountain View continua a eseguire miglioramenti del suo Google Workspace lanciato appena un mese fa e che punta a sostituire Office 365 di Microsoft nell’accompagnare i lavorati in smart working. La novità in arrivo per Google Chat sarà rilasciata a partire dal 16 novembre e Google nel suo blog ufficiale fa sapere che dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti entro 3 giorni.

La nuova impostazione delle stanze per Google Chat è disponibile per clienti Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education e Nonprofits.