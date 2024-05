Fonte foto: Yalcin Sonat / Shutterstock.com

Catturare la schermata con lo smartphone è semplicissimo: sia con uno smartphone Android che con un iPhone è possibile fare uno screenshot in pochi istanti, salvando l’istantanea dello schermo all’interno dell’app Galleria del dispositivo. La procedura da seguire dipende dal modello di smartphone utilizzato. Vediamo, quindi, come catturare una schermata con lo smartphone Android e con iPhone.

Catturare schermata su Android

Per catturare la schermata su uno smartphone Android ci sono due modi. Il primo è accedere al comando rapido per gli screenshot. Basta accedere all’area delle notifiche, con uno swipe verso il basso, e poi effettuare un secondo swipe verso il basso per espandere la sezione con tutti i comandi rapidi disponibili. In questa sezione è presente un tasto per gli screenshot (in genere chiamato Schermata). La disposizione e i passaggi da compiere per accedere a questo tasto cambiano in base al modello di smartphone Android e alla versione del sistema operativo utilizzata.

Il secondo modo per catturare una schermata con lo smartphone Android è utilizzare la combinazione scelta dal produttore per fare lo screenshot con i tasti laterali dello smartphone. Tale combinazione dipende dal modello e dal produttore dello smartphone. In genere, è sufficiente premere il tasto di accensione e uno dei due tasti per regolare il volume. Bastano pochi secondi e qualche tentativo per poter individuare la combinazione giusta per fare lo screenshot con il proprio smartphone Android.

Per catturare una schermata dello smartphone Android è possibile utilizzare un’app per fare screenshot, da scaricare dal Google Play Store. Le opzioni sono tante ed è possibile “sperimentare”, andando a provare varie app fino a trovare quella giusta. Tra le più interessi troviamo Screenshot Facile. È anche possibile chiedere all’assistente vocale, ad esempio Assistente Google, di fare uno screenshot utilizzando i comandi vocali. Per tenere in ordine lo smartphone, è possibile cancellare file scaricati e screen dallo smartphone Android.

Catturare schermata su iPhone

Per fare uno screenshot su iPhone è necessario, come prima cosa, verificare il modello a propria disposizione. Gli iPhone con notch e gli iPhone con Dynamic Island (quindi i modelli con il Face ID), ad esempio, possono scattare un’istantanea dello schermo tramite la pressione del tasto laterale + tasto Volume su. Per quanto riguarda gli iPhone con tasto Home frontale, invece, è necessario premere tasto laterale + tasto Home per fare lo screenshot.

I “vecchi” modelli di iPhone con tasto Home frontale, però, non hanno il tasto laterale ma hanno un tasto superiore. La combinazione da premere per fare lo screen è tasto superiore + tasto Home. Da notare che è anche possibile chiedere a Siri di fare uno screenshot, utilizzando il comando “Ehi Siri, fari uno screenshot”. In questo modo, è possibile scattare un’istantanea dello schermo anche senza dover toccare il dispositivo.