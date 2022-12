Google Chrome: il monitoraggio prezzi arriva su Android

Tenere sotto controllo il prezzo di un oggetto in vendita online, che tanto desideriamo, è una delle funzioni più apprezzate che da inizio dicembre (solo per gli utenti degli Stati Uniti) è arrivata con l’ultimo aggiornamento di Google Chrome per desktop. Ora Big G estende questa funzionalità del suo browser anche nella versione per Android, sempre però solo negli USA. Arriverà in Europa e, in particolare, in Italia? Forse, a meno che l’UE non ritenga quella di Google una concorrenza sleale ai siti comparaprezzi.

Monitoraggio dei prezzi con Chrome

In pratica il monitoraggio dei prezzi di un oggetto funziona allo stesso modo di molti siti di comparazione prezzi che si trovano sul web. Scelto l’oggetto da monitorare, si riceve una mail quando questo prezzo scende o se raggiunge una certa soglia scelta dall’utente. Il monitoraggio avviene, in contemporanea, su diversi e-commerce tra i più famosi e dove vengono fatti la maggior parte degli acquisti (in base alla categoria merceologica).

Come si può immaginare è sicuramente una funzione molto utile, in quanto è già direttamente integrata nel browser e non serve quindi utilizzare altri siti che fanno la stessa cosa: non serve, in pratica, andare su un sito di comparazione per attivare gli avvisi di prezzo.

Una volta scelto l’oggetto del desiderio basta cliccare sull’icona a forma di campanella con al fianco la scritta "Track Price" che compare a sinistra della barra degli indirizzi. Questa icona si visualizza in automatico quando con il browser Chrome si fanno ricerche su Google per il prezzo di un oggetto specifico.

Se il prezzo dell’articolo monitorato scende il sistema, in totale autonomia, invia una mail all’indirizzo registrato nel proprio account Google. Nel testo della mail viene inserito il link per raggiungere l’e-commerce che offre il miglior prezzo rispetto a quando è iniziato il monitoraggio. A questo punto si può decidere se è il momento giusto per fare l’acquisto e quindi se il prezzo è ritenuto adeguato all’investimento da sostenere. Ovviamente si può attendere una nuova mail, se mai l’oggetto che tanto desideriamo diventasse un giorno ancora più conveniente.

E in Italia?

Questa nuova funzione, sia per la versione desktop di Chrome sia per quella Android, al momento è disponibile solo negli Stati Uniti. Molto probabilmente la stessa funzione verrà presto estesa in altri Paesi e non ci stupiremmo di vederla debuttare anche in Italia nel giro di qualche mese.

Tuttavia, è bene ricordare che l’Unione Europea ha già bacchettato Google, l’anno scorso, per un suo servizio dal funzionamento analogo: Google Flights (Google Voli, in Italia), che è in pratica un comparatore di offerte di viaggio che aiuta l’utente a trovare il prezzo migliore per ogni tratta. Vedremo se il "Price Tracker" di Google passerà il vaglio della Commissione, oppure no.