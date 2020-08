Google Dashboard è un servizio della piattaforma Google che consente di conoscere quali siano i servizi associati al proprio account e quali tipologia di dati personali essi raccolgano. Dashboard consente infatti di vedere tutte le attività legate all’account Google.

Cos’è Google Dashboard

Prima di capire come utilizzare Google Dashboard, cos’è è la domanda da farsi. Si tratta di una sorta di centro di controllo della piattaforma Google, che consente di visualizzare dettagliatamente tutte le attività del proprio account, scoprire quali servizi sono associati, capire quali dati sono stati raccolti laddove i servizi in questione siano stati utilizzati almeno una volta.

Google infatti raccoglie i dati dell’utente per migliorare l’esperienza di utilizzo. Così ad esempio nella sezione ‘I tuoi servizi Google’ si possono visualizzare tutti i servizi che sono stati utilizzati almeno una volta e i dati che sono stati raccolti, oppure in quella ‘ Attività Web e app’ si possono visualizzare i dati memorizzati sui servizi di Google e gestirli.

Come accedere a Google Dashboard

Una volta compreso di cosa si tratta, vediamo di capire come accedere a Google Dashboard. Si tratta di una procedura semplice e piuttosto rapida. Si deve accedere al proprio account Google cliccando sul pulsante ‘accedi’ e inserendo la password. Quindi si deve cliccare sulla foto associata al profilo, in alto a destra, selezionando l’opzione ‘Gestisci il tuo account Google’: in questo modo si accede alla pagina principale dell’account. Si deve quindi entrare nella sezione ‘Dati e personalizzazione’.

A questo punto basta cliccare sul pulsante apposito, in modo di accedere alla bacheca, in cui sono illustrati i servizi e i dati che sono associati all’account in uso. Nella sezione ‘Cose che fai e crei’ bisogna quindi cliccare sulla voce ‘Vai a Google Dashboard’. In alternativa è possibile accedere alla Google Dashboard in modo rapido utilizzando Google Chrome. Basta avviare il browser, effettuare il login, quindi cliccare in alto a destra sul pulsante ‘Attiva la sincronizzazione’.

In questo modo vengono sincronizzati i dati associati all’account in uso, in modo da poterli visualizzare e modificare. A questo punto, per accedere alla Google Dashboard, bisogna cliccare sulla foto e selezionare ‘Gestisci il tuo account Google’, per accedere alla pagina principale dell’account stesso. Si passa quindi all’opzione ‘Dati e personalizzazione’ e quindi alla sezione ‘Cose che fai e crei’ e infine a quella ‘Vai a Google Dashboard’.

Accedere a Google Dashboard da smartphone e tablet

E’ possibile accedere a Google Dashboard anche da smartphone e tablet, con una procedura praricamente identica a quella utilizzata per il PC. Per chi ha un dispositivo android è possibile accedervi direttamente dal menù impostazioni, rappresentato dalla rotellina a forma di ingranaggio. Basterà cliccarvi sopra e premere poi sulla voce Google.

A questo punto si dovrà passare alla voce ‘Gestisci il tuo account Google’, selezionare ‘Dati e personalizzazione’ e cliccare su ‘Cosa che fai e crei’. A questo punto apparirà la voce ‘Vai a Google Dashboard’: basterà premervi sopra, per accedere alla bacheca del proprio account Google. Anche con l’iPhone e l’iPad è possibile accedere a Google Dashboard, utilizzando un normale browser e seguendo le stesse indicazioni utilizzate per il PC.