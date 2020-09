Google Maps si aggiorna e arrivano i semafori: come funzionano

Da qualche mese si parla dell’arrivo su Google Maps dei semafori che verranno segnalati agli incroci, ma solo ora un numero maggiore di utenti inizia a poter sfruttare questa funzionalità. Via via che l’app viene aggiornata negli Stati Uniti, le icone di piccoli semafori cominciano ad apparire.

Anche se la nuova funzione non è ancora disponibile per tutti, dall’ultimo aggiornamento rilasciato per Google Maps sempre più utenti potranno accedervi. Si tratta di una funzione che viene attivata automaticamente, e quindi non andrà impostata dal singolo utente, proprio come accade già per Apple Maps, che aveva lanciato la novità nell’aggiornamento per iOS 13 in attesa dell’uscita del nuovo sistema operativo. L’indicazione dei semafori rappresenta sicuramente un passo avanti importante, perché fornisce informazioni ulteriori al guidatore che potrà orientarsi al meglio per le strade.

Google Maps, come funzionano i semafori

Scaricando l’aggiornamento di Google Maps, alcuni degli utenti hanno notato la comparsa di una piccola icona a forma di semaforo agli incroci. Il roll out della nuova funzione del navigatore di Google era iniziato da un paio di mesi, ma negli ultimi giorni sempre più utenti segnalano di aver avuto accesso alla novità. Rispetto alle prime prove segnalate, non sembrano esserci state evoluzioni sull’aspetto dell’icona. I piccoli semafori appaiono nel mezzo dell’incrocio e si adattano automaticamente alla grandezza e al cambio di dimensioni della mappa.

Le icone dei semafori appaiono sia durante la visualizzazione della mappa, che durante la navigazione, offrendo così all’utente delle preziose informazioni per poter determinare dove si trova e soprattutto comprendere in alcuni casi il motivo di un rallentamento o del traffico che potrebbe formarsi a un incrocio. Al momento, la nuova funzione per Google Maps è stata segnalata solo negli Stati Uniti, ma a breve con i prossimi aggiornamenti dovrebbe arrivare anche nel resto del mondo.