Google Maps per Android, nuova funzione per trovare gli indirizzi

Abiti in un piccolo centro disperso fra le montagne in una strada che non ha un nome e hai difficoltà nel condividere l’indirizzo con corrieri e amici? Da oggi non è più un problema grazie a Google Maps. Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Google è stato annunciato l’arrivo del Plus Code: si tratta di un codice univoco di sei caratteri (numeri e lettere) che permette di identificare una precisa posizione in qualsiasi parte del Mondo. In realtà Plus Code non è una vera e propria novità: la funzione è presente su Google Maps dal 2015, ma ora verrà resa disponibile per tutti gli utenti.

Google sta rilasciando questa funzione per un motivo molto semplice: oltre 2 miliardi di persone abitano in posti in cui non esistono strade e identificarli è molto complicato. Si potrebbe utilizzare la longitudine e la latitudine, ma molto spesso si fa confusione tra le due misure. Il Plus Code, invece, è composto da sole sei cifre e utilizza un particolare algoritmo che sfrutta sia i valori di longitudine e latitudine. Ecco cosa è e come condividerlo sullo smartphone.

Che cosa è il PlusCode di Google Maps

Il PlusCode è una manna dal cielo per tutte le persone che hanno difficoltà nel condividere la propria posizione. se si abita in una stradina sperduta senza nome, indicare l’indirizzo di spedizione di un pacco si può trasformare in un incubo. Con il PlusCode tutto sarà più semplice: è un codice di sei caratteri che Google Maps genera in automatico utilizzando longitudine e latitudine. In questo modo ogni singolo posto della terrà ha un PlusCode univoco.

Questo nuovo sistema è stato introdotto per facilitare la vita ai tanti autisti di autoambulanze e ai corrieri che in alcuni casi hanno difficoltà nel trovare il luogo preciso dove andare.

Come condividere il PlusCode di Google Maps

Trovare il PlusCode della propria posizione è molto semplice. Basta attivare il GPS, aprire Google Maps e premere sull’icona blu che indica la posizione. Si apre una schermata blu con un codice di sei caratteri: si tratta del PlusCode. Basta selezionarlo, copiarlo e lo si potrà condividere con qualsiasi persona su qualsiasi piattaforma di messaggistica.

Quando arriva il PlusCode

L’aggiornamento è in fase di rilascio in questi giorni e Google assicura che nel giro di poche settimane sarà disponibile in tutto il mondo per gli utenti Android. Per averlo è necessario scaricare l’ultima versione dell’app.