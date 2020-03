Google Maps permette di segnalare le attività temporaneamente chiuse

Google ha pensato di introdurre un’opzione ad hoc per consentire ai titolari di attività commerciali di segnalare su Google Maps la chiusura temporanea in seguito all’adozione delle norme per combattere la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Google inizialmente aveva annunciato che tale opzione sarebbe entrata in funzione automaticamente, permettendo ai titolari delle attività commerciali di indicare su Google Maps la propria posizione come “temporaneamente chiusa” utilizzando le funzioni offerte da Google My Business.

Queste modifiche apportate dai commercianti sarebbero poi apparse nei risultati del motore di ricerca e su Google Maps stesso, avvertendo così la clientela del momentaneo disservizio. Senza ombra di dubbio si tratta di una funzione molto utile alle attività commerciali, che possono mantenere una sorta di contatto con i clienti in questo particolare e difficile momento storico. La funzione è stata rilasciata per tutte le imprese che hanno una scheda su Google My Business e che appaiono anche su Google Maps: ecco come impostare l’opzione “temporaneamente chiusa”.

Come segnalare un’attività commerciale chiusa su Google Maps

Il cambio di stato da “chiuso” a “temporaneamente chiuso” doveva avvenire in maniera automatica su Google Maps. Questa la promessa fatta dall’azienda di Mountain View, ma probabilmente per motivi burocratici e per il cambio repentino delle norme non è riuscita ad adeguarsi. Per correre ai ripari, Big G ha pubblicato un’apposita pagina web sul forum di supporto dove spiega ai propri utenti come segnalare la chiusura temporanea della propria attività commerciale. Questa la procedura da eseguire: