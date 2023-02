Google Maps: tutte le novità in arrivo

Google ha annunciato un importante aggiornamento del suo servizio Maps che ora grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale si avvicina sempre di più alle esigenze degli utenti e ne migliora sensibilmente la fruizione sotto diversi punti di vista.

Google Maps, arriva la visualizzazione immersiva

La prima novità riguarda la funzione "visualizzazione immersiva", che offre ora una nuova esperienza graziea all’intelligenza artificiale, che ha fuso miliardi di immagini in arrivo da Street View e foto aeree per creare un modello digitale delle città. Se, ad esempio, si ha in programma una visita al Rijksmuseum di Amsterdam si potrà sorvolare virtualmente l’edificio, per cercare l’ingresso principale. Per sapere quali sono i momenti in cui c’è più affollamento all’ingresso, invece, c’è la funzione "scorrimento temporale" utile per decidere ad esempio quale sia il momento migliore della giornate per programma la visita.

Oltre a questo si possono anche vedere i ristoranti nella zona, ed entrarci dentro virtualmente per capire se l’ambiente fa al caso nostro. Con la tecnologia NeRF, (Neural Radiance Fields) Google è anche in grado di riprodurre la l’illuminazione di un ambiente e cosa c’è sullo sfondo di un locale, e capire, prima di entrarci, quindi se c’è l’atmosfera giusta per una cena a lume di candela o se il posto è valido solo per uno spuntino veloce prima di andare al museo.

La visualizzazione immersiva è subito disponibile per le città di Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo. Nei prossimi mesi sarà estesa ad altre città anche italiane come Firenze e Venezia, oltre Dublino e Amsterdam.

Live View integra la ricerca con la realtà aumentata

Novità anche per il servizio Live View. Sempre grazie all’intelligenza artificiale, ora è possibile avere informazioni dettagliate su quello che si ha intorno quando si esplora una città dal vivo. Ad esempio, semplicemente alzando il proprio smartphone si ottengono informazioni sul ristorante che si è incontrato lungo la strada, come l’orario di apertura e chiusura, ma anche una valutazione fatta dagli altri utenti per capire se è il caso di consumarci un pasto oppure no.

La funzione di ricerca in Live View dopo Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokio, nei prossimi mesi sarà disponibile per chi visiterà le città di Barcellona, Madrid e Dublino.

Google porta la sua realtà aumentata anche all’interno dei luoghi che non si conoscono molto bene, come centri commerciali, stazioni ferroviarie e aeroporti. In questo caso grazie a Live View si possono facilmente trovare i servizi igienici, i banchi del check-in, un binario o le fermate dei taxi e, in pratica, tutto quello serve in modo veloce e sicuro. Infatti sullo schermo appaiono delle grandi frecce direzionali che indicano la strada da seguire per raggiungere quanto richiesto.

Dopo che la funzione è stata resa disponibile negli Stati Uniti, a Zurigo e a Tokyo, Google ha intenzione di espanderla a oltre 1.000 nuovi luoghi al chiuso nelle città di Barcellona, ​​Berlino, Francoforte, Londra, Madrid, Melbourne, Parigi, Praga, San Paolo , Singapore, Sydney e Taipei.

Google Maps per le auto elettriche

Con la sempre maggiore circolazione di auto elettriche Google ha pensato a nuove funzionalità per i possessori di questi veicoli con la spina. Si inizia dai punti migliori dove sostare per effettuare la ricarica quando si imposta una destinazione, che viene selezionata in base al traffico sulla strada, al livello di carica quando si inizia il viaggio e al consumo previsto prima di arrivare a destinazione.

Viene anche inserito il filtro di ricerca "ricarica molto veloce" che segnala i punti di ricarica con potenza a partire da 150 kilowatt. Infine, nei risultati di una ricerca vengono segnalate le stazioni di ricarica più vicine, anche quelle ad esempio che sono direttamente presenti in molti supermercati.

Indicazioni sempre disponibili

Una bella novità arriva anche per chi usa Maps per spostarsi a piedi in bicicletta o con i mezzi pubblici. Presto tutte le indicazioni saranno visibili anche quando lo smartphone va in standby, nella schermata di blocco. Prima di questa funzione che Google chiama "a colpo d’occhio", questo non era possibile e che per ottenere le indicazioni sulla strada da seguire era necessario sbloccare il telefono e aprire l’app Maps.