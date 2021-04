Google Pixel 5a in bilico: mancano i chip

Nelle ultime ore stanno circolando voci contrastanti sul Pixel 5a, la versione economica del Pixel 5 di Google che si attende già da tempo ma che non è stata neanche ancora annunciata. Il motivo, forse, è che questo modello non si farà: anche Google, secondo alcune fonti, avrebbe grossi problemi a reperire i SoC per i suoi smartphone.

Lo stesso Google Pixel 5, d’altronde, è stato lanciato solo in alcuni Paesi: in Italia, ad esempio, non è in vendita e sullo store di Google si trova al massimo il Pixel 4a. Le versioni “a" dei Pixel sono sempre molto amate dai fan dei “googlefonini" perché sono molto meno costose rispetto a quelle normali, pur continuando a offrire l’ottima esperienza utente tipica dei Pixel. Per questo c’è tanto rumore sul Pixel 5a che, secondo il noto leaker John Prosser di Front Page Tech, non si farà mentre secondo Android Authority sì, ma sempre “a tiratura limitata“.

Google Pixel 5a cancellato

Partiamo dalla prima ipotesi: Google Pixel 5a non arriverà mai. Ne è convinto John Prosser (che è abbastanza affidabile, ma meno di altri leaker) e lo ha scritto nero su bianco un un tweet. Secondo Prosser il motivo è la cosiddetta “crisi dei chip“.

Cioè la carenza di processori di ogni tipo, che ormai non risparmia neanche i big della tecnologia, dovuta ad una lunga serie di cause concatenate che, in gran parte, hanno tutte origine nella pandemia da Covid-19.

Secondo Prosser, quindi, Google continuerà a vendere solo il Pixel 5, il Pixel 4a e il Pixel 4a 5G per tutto il 2021.

Google Pixel 5a si farà, ma solo per USA e Giappone

La seconda ipotesi è quella di Android Authority: il Pixel 5a si farà ed è la stessa Google a confermarlo, in una email inviata alla testata specializzata nel mondo Android. Ecco il messaggio inviato da Google: “Pixel 5a 5G non è stato cancellato. Sarà disponibile nei prossimi mesi in USA e Giappone e verrà annunciato nello stesso periodo in cui è stato presentato il precedente smartphone della serie a“.

In questo messaggio ci sono due notizie: la prima è che la commercializzazione del Pixel 5a sarà ancora più ristretta di quella del Pixel 5 (quindi non arriverà mai in Italia e, addirittura, neanche in Europa), mentre la seconda è che sarà uno smartphone 5G.