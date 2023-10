Amazon, se compri questo smartphone Google, le cuffie sono in regalo

Fonte foto: Google

Amazon sembra averci preso gusto con le promo lancio con prodotti in regalo. Dopo l’ottimo successo della promo lancio dedicata allo Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro, da oggi ne troviamo un’altra altrettanto sensazionale e che riguarda il Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. I due smartphone top dell’azienda di Mountain View, diretti concorrenti dell’iPhone 15, sono stati appena presentati e sono già disponibili sul sito di e-commerce con un’offerta sorprendente. Acquistandoli adesso, ottieni in regalo le cuffie Google Pixel Buds Pro, anche loro appena lanciate. Si tratta di un modello super top di gamma (anche loro dirette concorrenti delle AirPods Pro) e con un valore di mercato di ben 229€. Praticamente è come se lo sconto fosse di ben il 22%. Può sembrare uno sconto risicato, ma si tratta di due dispositivi appena lanciati e che faranno il loro debutto sul mercato solamente la prossima settimana. Non è una cosa di tutti i giorni vedere un dispositivo non ancora disponibile sul mercato con uno sconto che ti permette di risparmiare più di 200€.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire. Con i Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro l’azienda di Mountain View ha fatto un ulteriore salto in avanti, puntando tantissimo sul comparto fotografico e soprattutto sull’intelligenza artificiale. Non solo algoritmi che migliorano gli scatti, ma un aiuto a trecentosessanta gradi nella vita di tutti i giorni. Grazie all’esperienza accumulata con Google Bard, questi telefoni sono in grado di supportati in ogni istante, anche grazie alla presenza del nuovo processore Google Tensor G3 realizzato direttamente da Mountain View. Smartphone che anticipano cosa sarà il futuro. Con una promo così, sono da acquistare subito.

Google Pixel 8 + Google Pixel Buds Pro

Google Pixel 8 Pro + Google Pixel Buds Pro

Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro: come funziona l’offerta lancio Amazon

Amazon ci stupisce con un’altra promo lancio davvero speciale dedicata al Google Pixel 8 e al Google Pixel 8 Pro. Vediamo come funziona.

Per chi acquista il bundle Google Pixel 8 + Google Pixel Buds Pro, le cuffie top di gamma sono in regalo. Praticamente è come se si pagasse solamente lo smartphone. Il prezzo del bundle, infatti, è di 799€, con uno sconto del 22% che fa risparmiare quasi 230€ sul prezzo di listino. La data di uscita è prevista per il 12 ottobre e acquistandolo adesso lo ricevi direttamente a casa il giorno del lancio. Trovi lo smartphone e le cuffie disponibili in diverse colorazioni.

Promo molto simile anche per il Google Pixel 8 Pro. Acquistando il bundle che prevede anche le Pixel Buds Pro, le cuffie sono in regalo. In questo caso il prezzo è di 1099€ e il risparmio sempre di 229€, cioè il costo di listino degli auricolari. Anche in questo caso sono disponibili diverse colorazioni.

Google Pixel Buds Pro: le caratteristiche

Suono eccellente, chiamate chiarissime e un audio che ti avvolge completamente. Le Pixel Buds Pro sono la risposta di Google alle AirPods di Apple. Design esclusivo e sono molto comode da indossare. Non manca la cancellazione attiva del rumore che ti permette di immergerti completamente nella musica e rilassarti. Gli auricolari sono anche in grado di riconoscere quando stai cominciando a parlare e stoppano automaticamente la musica passando dalla modalità di cancellazione del rumore alla modalità Trasparenza. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia di circa 30 ore.