Pixel Buds Pro: con lo sconto questa versione costa meno

Tra i mille produttori di cuffiette wireless c’è anche Google e, ovviamente, i suoi auricolari sono di ottima qualità e parecchio raffinati dal punto di vista tecnologico. Attualmente Google vende solo due modelli di cuffiette: le Google Pixel Buds A, più economiche, e le top di gamma Google Pixel Buds Pro.

Il prezzo di queste ultime è inferiore a quello di prodotti dalle caratteristiche analoghe, come le AirPods Pro di Apple, ma comunque abbastanza elevato. Per fortuna attualmente le Google Pixel Buds Pro sono in sconto su Amazon ed è possibile acquistarle ad un prezzo più accessibile, che convincerà parecchi utenti a provarle dando fiducia ad un brand, Google, che raramente delude chi lo sceglie.

Pixel Buds Pro: caratteristiche tecniche

I Pixel Buds Pro sono gli auricolari top di gamma di Google, un modello di tipo in ear (che entra nel canale uditivo per isolarlo dall’esterno) con cancellazione attiva del rumore (ANC).

Se questo tipo di auricolari è il vostro preferito, allora i Pixel Buds Pro sono una scelta ottima al prezzo dell’offerta. Se avete dei dubbi su questo design, perché temete il fastidio alle orecchie, tenete in considerazione il fatto che le Buds Pro di Google hanno un sensore di pressione che viene usato per ridurre al minimo la pressione interna alle orecchie, proprio per evitare fastidi a chi le usa.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, si tratta di buone cuffiette grazie ai driver da 11 millimetri e alla riduzione attiva del rumore basata su 3 microfoni per ogni auricolare. La riduzione del rumore, tra l’altro, è molto consistente: Google dichiara un valore tra i più alti del mercato, cioè 48 dB. Naturalmente è possibile attivare anche la modalità trasparenza, per sentire temporaneamente cosa avviene intorno a noi senza dover togliere le cuffie.

Nonostante le elevate prestazioni, poi, le Pixel Buds riescono comunque a garantire una autonomia di 7 ore con ANC attivato, 11 ore senza ANC e addirittura 31 ore con ANC disattivato e con la carica aggiuntiva del case.

A proposito di case: in cinque minuti aggiunge un’ora di riproduzione musicale, in 15 ne aggiunge 3 ore. La custodia è anche leggermente resistente all’acqua (IPX2), mentre le cuffiette sono IPX4 e resistono bene a sudore, pioggia ed elevata umidità.

I controlli delle cuffiette sono completamente touch a sfioramento, c’è il sensore di prossimità che spegne le cuffie quando le togliamo e l’app di gestione è molto efficace.

La connessione è Bluetooth 5.0 multi point, quindi possiamo collegare le cuffiette Google Pixel Buds contemporaneamente a due fonti sonore e scegliere quale ascoltare (e cambiare al volo da una sorgente all’altra). Trattandosi di un prodotto Google, infine, non poteva mancare l’assistente vocale Google Assistant.

Pixel Buds Pro: l’offerta Amazon

La scheda tecnica delle cuffiette Google Pixel Buds Pro descrive un prodotto di alta qualità e di fascia premium, dotato di tutte le migliori tecnologie oggi disponibili nel settore degli auricolari True Wireless. Il prezzo di listino, dunque, è abbastanza elevato: 219 euro sul sito ufficiale di Google.

Al momento, però, le Pixel Buds Pro sono in offerta su Amazon e il loro prezzo scende di un bel po’: ora costano 187,87 euro (-14%, -31,13). L’offerta è con prodotto venduto e spedito da Amazon, ma solo sulla versione di colore nero.