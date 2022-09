Google Pixel Watch costerà quasi quanto Apple Watch 8

Il primo smartwatch di casa Google, l’atteso Pixel Watch, debutterà 6 ottobre 2022 insieme ai nuovi smartwatch Pixel 7 e Pixel 7 Pro. A pochi giorni dalla presentazione, delle indiscrezioni hanno rivelato quale potrebbe essere il prezzo del wearable, suggerendo che non sarà affatto economico. Infatti, secondo alcune fonti, il Google Pixel Watch potrebbe costare quasi quanto l’Apple Watch 8 mentre, secondo altre, potrebbe attestasti su un prezzo di listino abbastanza inferiore. Ecco cosa ne sappiamo fino ad ora.

Google Pixel Watch: quanto costerà

Stando all’indiscrezione del noto giornale 9to5Google, che nelle scorse ore è tornato a confermare il prezzo ipotizzato nelle settimane scorse, Pixel Watch in versione cellular costerà 399,99 dollari, mentre il costo del modello Wi-Fi partirà da 349,99 dollari. Secondo la testata online, inoltre, il modello WiFi/Bluetooth delPixel Watch sarà disponibile con cassa nera e cinturini in colore Obsidian, Silver/ Chalk e Gold/Hazel, mentre il modello LTE con cinturini in Black/Obsidian, Silver/Charcoal e Gold/Hazel.

Se i rumor sui prezzi del Pixel Watch dovessero trovare un fondamento, gli smartwatch arriveranno sul mercato ad un prezzo di poco inferiore rispetto all’Apple Watch 8, il cui modello più economico (da 41 mm solo GPS) in USA costa 399 dollari, quindi 50 dollari in più. Inoltre, il presunto costo del device di Google potrebbe essere pari ma anche superiore alla cifra del Samsung Galaxy Watch5 da 40 mm, che parte da 279,99 dollari (in Italia 299 euro).

Tuttavia, secondo lo store online indiano Pricebaba, lo smartwatch di Google nella variante solo Wi-Fi sarà proposto in Europa ad un prezzo più conveniente: tra i 250 e i 350 euro.

Google Pixel Watch: come sarà

Ad ogni modo, nel mercato degli smartwatch il colosso di Mountain View troverà non poca concorrenza e sarà interessante vedere come si evolverà la situazione del suo imminente Pixel Watch, dato il prezzo non propriamente economico.

Il primo orologio intelligente di Big G sarà caratterizzato da uno schermo OLED circolare e sarà dotato del processore Exynos 9110 e un coprocessore Cortex-M33, affiancati da 1,5/2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Lo smartwatch funzionerà con WearOS 3 e dovrebbe arrivare con il supporto per Google Assistant e per altre app di Google, come Maps.

Sebbene non siano emerse indicazioni sulle dimensioni della batteria del Pixel Watch, per molti è scontato che l’autonomia toccherà un’intera giornata con una singola ricarica, si spera anche di più. Il problema, però, è che gli smartwatch con sistema operativo WearOS di Google solitamente consumano molta energia.