Google Pixel Watch sarà quasi uguale a Samsung Galaxy Watch4

Le voci di un possibile debutto di Google Pixel Watch si fanno sempre più insistenti, con indiscrezioni che si sono intensificate nelle ultime settimane. Se ne parla ormai da anni, ma il colosso di Mountain View potrebbe presto fare la sua mossa e distribuire il nuovo smartwatch già nel corso del prossimo anno.

Ad accelerare le operazioni e a dare una spinta decisiva potrebbe essere stata la recente acquisizione di Fitbit da parte di Google, che ha sicuramente portato energie fresche e idee nuove per rendere possibile questo interessante progetto. Il tutto vedrebbe la collaborazione di Samsung, con cui l’azienda lavora ormai da diverso tempo per la progettazione dei chipset Tensor e lo sviluppo del sistema operativo Wear OS per dispositivi indossabili. Non è da escludere che ciò conduca ad un’alternativa valida a Galaxy Watch 4 (in foto), se non addirittura ad una sua evoluzione che permetterebbe di mettere in difficoltà anche Apple.

Google Pixel Watch, com’è fatto

Lo smartwatch a marchio Google dovrebbe essere equipaggiato del sistema operativo proprietario Wear OS, ma con una ottimizzazione del tutto differente rispetto ad altri dispositivi che ne fanno uso. Per esempio, anche se gli smartphone Pixel utilizzano Android, sono in grado di offrire un’esperienza utente completamente diversa.

Pixel Watch dovrebbe integrare sensori e funzionalità molto particolari, oltre ad un processore Exynos sviluppato da Samsung e (forse) personalizzato appositamente da Google per il suo orologio intelligente. Le due aziende hanno già collaborato allo sviluppo del sistema operativo per dispositivi indossabili, arrivando alla realizzazione di Wear OS 3.

Questi indizi lasciano supporre che Pixel Watch potrebbe essere piuttosto simile al Samsung Galaxy Watch 4, ma l’ultima parola è lasciata alla compagnia della grande G. Non è esclusa un’esperienza personalizzata e a tutto tondo con l’ecosistema Google, con l’ausilio dell’ottimo Google Assistant.

In un’immagine, l’emulatore Wear OS 3 avrebbe addirittura mostrato un’anteprima della sua interfaccia, dove si può notare il logo distintivo dell’assistente vocale. Nella stessa, si notano anche due pulsanti fisici, situati nella parte destra del quadrante tondeggiante.

Google Pixel Watch, quando arriva

Stando a quanto riferisce il portale 9to5google, sarebbe comparsa l’etichetta “PIXEL_EXPERIENCE_WATCH” nel codice di uno degli aggiornamenti recenti di un’applicazione Google, che testimonierebbero l’effettiva esistenza di questo smartwatch, nonché il possibile debutto nel corso dei prossimi mesi.

Pixel Watch potrebbe presto diventare un validissimo rivale di Apple Watch e magari avere un prezzo molto simile, superando di gran lunga i modelli Fitbit.