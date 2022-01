Persino su Google Play arrivano sconti e offerte

Se c’è un posto dove trovare delle buone offerte, degli sconti imperdibili, l’oggetto dei nostri desideri ad un prezzo mai visto prima… bene, quel posto è Internet. Non tutti lo sanno, ma persino le app per smartphone spesso sono in offerta. Almeno quelle per Android, chiaramente.

Per questo Google ha deciso di introdurre una novità sul Play Store, al fine di aiutare gli utenti a trovare i contenuti oggetto di sconto o di offerta e, allo stesso tempo, di aiutare gli sviluppatori a promuovere i propri contenuti migliori. La novità in questione consiste in una apposita tab delle offferte, all’interno dell’interfaccia dell’app di Google Play: l’utente deve solo farci tap sopra per vedere tutte le offerte in corso e scegliere quella che preferisce. La nuova tab, però, è in realtà più potente di quanto potrebbe sembrare e per capirlo è necessario elencare tutti i tipi di offerte possibili.

Offerte su Play Store: quali sono

Già oggi, anche senza una apposita tab, di offerte sul Play Store ce ne sono di diversi tipi. Si va dallo sconto secco sul prezzo di una app, un ebook o un film in streaming (già, su Play Store si possono comprare anche libri e film), all’omaggio in caso di iscrizione ad una app.

Google prevede di inserire questi tipi di offerte nella nuova tab sul Play Store:

Offerte sui giochi e gli acquisti in-game

Offerte “bundle" (servizi gratuiti per chi si iscrive)

Sconti su film e libri

Prova qualcosa di nuovo (rotazione delle app che offrono 30 giorni di prova gratuita)

Offerte su Play Store: quando arrivano

Google ha già lanciato l’aggiornamento dell’app di Google Play con la nuova tab delle offerte, ma solo per gli utenti di Stati Uniti, India e Indonesia. Nel giro di poche settimane tutti gli utenti di questi paesi avranno l’app aggiornata e potranno iniziare a sfogliare le offerte su Google Play.

Nel corso del 2022 la tab delle offerte nell’app di Google Play arriverà anche in altri Paesi, ma Google non ha ancora specificato in quali.