Google sta per annunciare Pixel 8 e Pixel Watch 2

Lo smartwatch Google Pixel Watch 2 sarà annunciato assieme ai nuovi smartphone Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, molto probabilmente durante l’evento Google I/O di domani 10 maggio 2023. La notizia non è ufficiale ma la rivela l’attendibile sito 9to5Google che ha raccolto queste indiscrezioni.

In ogni caso, quasi certamente tra l’annuncio e l’effettiva disponibilità sul mercato di questi dispositivi potrebbero passare anche molti mesi. Basti pensare al fatto che tra i dispositivi annunciati al Google I/O 2022 dell’anno scorso c’è anche il Pixel Tablet che, forse, vedremo al Google I/O 2023 quest’anno.

Google Pixel 8: come sarà

I due nuovi telefoni Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro saranno annunciati ufficialmente al Google I/O e arriveranno sul mercato in autunno, esattamente come è già successo per i due Pixel 7, che sono stati annunciati a maggio 2022 e poi portati sul mercato a ottobre.

Il processore dei nuovi Google Pixel 8 sarà il Google Tensor G3, che è attualmente in fase di test con il nome in codice Zuma. Si ritiene che il Tensor G3 sia basato sul processore Samsung Exynos 2300, anche se Samsung non ha ancora annunciato questo processore. Se questa informazione sarà confermata, il Pixel 8 potrebbe avere prestazioni generali migliori e un’efficienza energetica superiore rispetto ai telefoni precedenti.

Il modello Pixel 8 Pro, poi, potrebbe avere la scocca e parti in ceramica mentre il display dovrebbe avere una diagonale di 6,7 pollici (solo 6,16 su Pixel 8 standard). A differenziare i due modelli, però, sarà realmente (come al solito) il comparto fotografico: secondo il leaker Ice Universe, infatti, solo il Pixel 8 Pro avrà un sensore principale Samsung Isocell GN2 da 1/1,12 pollici di dimensioni e 50 MP di risoluzione.

Google Pixel Watch 2: come sarà

L’attuale Pixel Watch di prima generazione ha il processore Samsung Exynos 9110 ma sul mercato è da tempo disponibile il Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, dalle caratteristiche tecniche ben superiori, che dovrebbe essere quello scelto per il Pixel Watch 2. La RAM, che su Pixel Watch è pari a 1 GB, potrebbe salire a 1,5 GB o più su Pixel Watch 2.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei parametri di benessere, sul Pixel Watch attuale i sensori rilevano la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue (Sp02). Certamente gli stessi parametri saranno monitorati anche su Pixel Watch 2, ma dall’esperienza Fitbit potrebbero arrivare anche un sensore cEDA per la misurazione dello stress e un sensore per rilevare la temperatura corporea basale.

Tale dato, se ben elaborato dagli algoritmi di intelligenza artificiale, può essere utile per monitorare in modo attivo il ciclo mestruale e i giorni fertili delle utenti, superando il monitoraggio passivo basato sull’inserimento manuale dei giorni di inizio e fine del ciclo.

Per quanto concerne il design, invece, è improbabile che Google si allontani dalla forma di cupola. Tuttavia, le cornici potrebbero essere ridotte poiché si presume che il connettore del cinturino rimarrà lo stesso, per consentire ai proprietari del Google Pixel Watch di utilizzare i vecchi braccialetti se lo vogliono.